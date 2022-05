Kanada ställer in träningsmatch - Iran hotar att stämma

Som förberedelse inför det kommande VM-slutspelet bokades en träningsmatch mellan Kanada och Iran in under det kommande landslagsuppehållet. Den var tänkt att gå av stapeln 5 juni - men kanadensiska förbundet meddelar nu att matchen ställs in.

"Under den senaste veckan har den ohållbara geopolitiska situationen kring att ta emot Iran blivit avsevärt splittrande och därför ställs matchen in. Även om vi tog externa faktorer i beräkning när vi valde motståndare från början så kommer vi sträva för att göra det bättre framöver", skriver förbundet i ett uttalande.

Beskedet kommer efter protester från anhöriga till personer som avled när en iransk gruppering, Islamic Revolutionary Guard Corps, sköt ner ett flygplan 2020. 85 kanadensare dog och då grupperingen i fråga flera gånger ha uppgetts ha kopplingar till Irans landslag sågs matchen som en förolämpning.

- Vi är glada. Detta är rätt sak att göra. Vi var oroliga över att IRGC-ledare skulle komma till Kanada och att normalisera Kanadas relation till Iran, säger Hamed Esmaeilion, som är talesperson för organisationen som representerar offrens familjer.

Däremot är det iranska förbundet mindre nöjda med beslutet. Sina Kalhor, som är idrottsminister, skriver på Twitter att de kommer kräva Kanada på omkring 80 miljoner kronor i skadestånd, då den inställda matchen innebär att ett kontrakt brutits.