Klart: Brighton-försvarare ersätter skadade Liverpool-stjärnan

Inför EM-uttagningen florerade uppgifter om att Liverpools Trent Alexander-Arnold skulle petas. Så blev det inte. Högerbacken togs ut och fick chansen från start i träningsmatchen mot Österrike (seger, 1-0). Dock skulle det bli slutet på EM-drömmen. Med minuter kvar av matchen utgick han med ett skadat lår, och dagen efter kom domen.

"Trent Alexander-Arnold är bortplockad från EM-truppen", bekräftade Liverpool.

Eftersom det redan finns tre andra högerbackar i laget (Kyle Walker, Reece James och Kieran Trippier) har det spekulerats i flera potentiella ersättare. På måndagsmorgonen kom svaret.

Förbundskapten Gareth Southgate väljer att kalla in Brightons Ben White, som fanns med i bruttotruppen men gallrades bort.

White är främst försvarare, men kan även användas på det centrala mittfältet.

Congratulations @ben6white, you're heading to #EURO2020 with the #ThreeLions! pic.twitter.com/HeZ7YKrY8x