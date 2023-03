Klart: Renard lämnar Saudiarabien – nära Frankrike

Det var i vintras under VM som Herve Renard och hans Saudiarabien stod för en superskräll efter att man besegrat Lionel Messis Argentina i sin öppningsmatch – trots det slutade man sist i gruppen samtidigt som Argentina vann hela mästerskapet.

Och nu drygt fyra år efter att 54-åringen blivit tillsatt som förbundskapten har han tillsammans med det saudiska förbundet bestämt sig för att gå skilda vägar.

- Jag tycker att jag gjorde det maximala med laget. Jag kan inte nå en annan nivå så jag föredrar att vara ärlig mot alla. Tack igen för en fantastisk tid, säger han enligt Reuters.

Anledningen? Jo, det ryktas nämligen om att fransmannen är den tränare som är mest aktuell för att ta över efter den franska förbundskaptenen Corinne Diacre.

Diacre fick sparken för några veckor sedan efter att en oberoende utredning visat på misskötsel i det franska landslaget – det efter att flera spelare uttryckt stort missnöje med bland annat resultat och att man inte kommer att representera ”Les Bleus” om förbundskaptenen är kvar.

- Renard har ett erbjudande från det franska förbundet och uttryckte sin vilja att ta tillfället i akt, säger SAFF:s ordförande Yasser Al-Misehal enligt Reuters.

Having been the coach of National team of Saudi Arabia is a great pride for me. Since August 2019, I had the chance to be an integral part of the life of this beautiful country. I have seen this team grow alongside me and achieve a fabulous World Cup