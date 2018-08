Klubben bekräftar - Hamrén lämnar för Islands landslag

Erik Hamrén var tidigare förbundskapten för Sverige men lämnade sitt uppdrag efter EM 2016. Sedan dess har han befunnit sig i Sydafrika där han har varit general manager i sydafrikanska Mamelodi Sundowns, som han nu lämnar.

På måndagskvällen meddelar klubben att Hamrén lämnar sitt uppdrag för att ta över det isländska landslaget där han tar över efter Heimir Hallgrimsson som tog Island till VM i Ryssland, men därefter lämnade sitt uppdrag.

Mästerskapet i Ryssland var inte speciellt framgångsrikt för Island och nationen åkte ut redan i gruppspelet.

Tidigare tränades Island av Lars Lägerbäck som firade stora triumfer när han tog nationen till kvartsinfal i EM 2016.

Mamelodi Sundowns have announced that their Head of Technical, Erik Hamren has been released from his contract to take over as the national coach of Iceland, which participated in the FIFA World Cup in Russia.



