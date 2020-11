Lagerbäck till attack mot läckor: "Det är amatörer"

Det var efter att ha förlorat mot Serbien i play off och därmed fått se sin dröm om EM-spel gå i kras som Norges förbundskapten Lars Lagerbäck och forwardsstjärnan Alexander Sørloth hamnade i en verbal dispyt under ett internt möte. Tidningen VG avslöjade det med hjälp av anonyma källor och därefter gick det norska fotbollsförbundet ut med ett pressmeddelande som innehöll Lagerbäcks syn på vad som hänt.

När svensken presenterade sin trupp till tre landskamper senare i november under måndagen var just Sørloth-frågan ett hett tema. Tränaren och spelaren säger sig ha haft ett samtal där man rett ut situationen och därför vill Lagerbäck inte kommentera det som hänt. Men under måndagens presskonferens gick 72-åringen hårt åt VG och de som läckt information.

- Landslaget för mig är för professionella spelare. De som läcker saker som inte är bra för landslaget skulle jag vilja kalla amatörer. Att man skapar en sådan miljö för landslaget gör att man förstör elitkulturen som vi försöker bygga upp. Det är definitivt inte bra, säger Lagerbäck.

Förbundskaptenen förklarar att han kommer ta upp frågan om att läcka saker till media med spelarna under den kommande samlingen.

- De ska lära sig att tänka på det här, men jag kan inte säga att jag per automatik kommer ta bort någon från landslaget om jag fick reda på vem det är (som läckt). Då skulle jag vilja få reda på hur det gått till, av den personen.

Han säger också:

- Sen vet inte jag hur många spelare det är som har varit involverade i det här, så jag ska också vara väldigt försiktig. För min upplevelse med den här gruppen är att den har varit fantastisk, jag hoppas att det här var en engångsföreteelse.

Lagerbäck är rädd att Norges herrlandslag nu ska bli svagare som grupp på grund av den här historien.

- Det finns en uppenbar risk för det. Jag har pratat med flera spelare som upplever det här som väldigt frustrerande. Som jag sa: jag tror det som VG gjort förstört lite av tryggheten i prestationsmiljön som vi försökt bygga upp.

Det som VG skrivit stämmer inte överens med Lagerbäcks syn på vad som är verkligheten, enligt förbundskaptenen.

- De har gjort tolkningar och spekulationer utifrån lösryckta händelser.

Alexander Sørloth är återigen uttagen i landslagstruppen. Enligt Lagerbäck var det inte ett alternativ att lämna RB Lepzig-stjärnan utanför truppen.