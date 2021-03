Landslagstrio skickas hem - bröt mot coronareglerna

På måndagseftermiddagen bekräftade det walesiska fotbollsförbundet att tre spelare skickas hem. Det rör sig om West Bromwich Hal Robson-Kanu, Schalkes Rabbi Matondo och Leeds Tyler Roberts. Detta som en konsekvens av att trion brutit mot förbundets coronaregler.



"De kommer återvända till sina respektive klubbar", skriver de i ett pressmeddelande utan att gå in på exakt vad som hänt.

Enligt The Athletic befann sig spelaren utanför sina hotellrum efter att utegångsförbudet

Wales spelar VM-kval på tisdagskvällen mot Tjeckien.

Three members of the Cymru senior national squad have been released from the Welsh camp today after breaching FAW protocol.