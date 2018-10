Ny mark bröts i Teheran - vissa kvinnor tilläts gå på matchen mot Boliva

Kvinnors rättigheter i Iran är långt ifrån samma som mannens. En av inskränkningarna har varit att kvinnor inte tillåtits att gå på fotboll i landet. Men på tisdagen, då Irans herrlandslag ställdes mot Bolivia hemma i Teheran, bröts ny mark. In till matchen tilläts nämligen vissa kvinnor att komma in, även om det var ett begränsat antal. Bland de som tilläts att se matchen på plats fanns enligt BBC, som hänvisar till iransk media, anhöriga till spelarna i landslaget, landslaget på damsidan, futsal-landslaget, medlemmar ur damförbundet och ett antal supportrar.

Enligt Twitterkontot Iransk Fotboll är det första gången på över 40 år som kvinnor tillåts komma in på Azadstadion i Teheran.

Matchen pågår just nu.

CONFIRMED: IRAN VS BOLIVIA WILL HAVE (SOME) FEMALE SPECTATORS ⭐⭐⭐❤️ This is the first time female fans are allowed in to Azadi Stadium in over 40 years! #iran #football #finally Source: i just heard the stadium speakers live mentioning it!

in a rare move Iran authorities allow a select group of women into the Azadi Stadium in Tehran for a friendly football match between #Iran & Bolivia.

ppl at the scene say many of them are families of players & etc, they also allowed in some random fans who showed up at the gate. https://t.co/wKTX9m1UB9