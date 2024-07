Officiellt: Hallgrímsson ny förbundskapten för Irland

I november 2023 meddelade det irländska förbundet att Stephen Kenny lämnade sitt uppdrag som förbundskapten. Därefter har man varit på jakt efter en ny förbundskapten och nu har man fått napp.

Under onsdagen meddelade det irländska förbundet att islänningen Heimir Hallgrímsson är den nya förbundskaptenen.

Hallgrímsson var senast förbundskapten för Jamaica, men är mest känd för när han tillsammans med Lars Lagerbäck förde Island till en osannolik EM-kvartsfinal 2016 efter att bland annat ha slagit ut England på vägen. Hallgrímsson hade även huvudansvaret när Island kvalificerade sig för sitt första VM-slutspel 2018.

Det blir också ett kärt återseende med just England. Detta eftersom Irland kommer att ställas mot "The Three Lions" i Hallgrímssons första landskamp den 7 september.

Efter Kennys avsked har den tidigare Manchester United-spelaren John O’Shea haft ett tillfälligt ansvar under Irlands landskamper.