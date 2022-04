Officiellt: Koeman tar över Nederländernas landslag

Det var i slutet av oktober förra året som Ronald Koeman fick lämna sitt uppdrag som huvudtränare i Barcelona efter en höstsäsong kantad av dåliga resultat. Nederländerna har stått utan jobb sedan dess, men nu står det klart att han återvänder till tränarbänken.

På onsdagen meddelar nämligen Nederländernas fotbollsförbund att Ronald Koeman återvänder till landslagsfotbollen och blir ny förbundskapten från och med 2023. 59-åringen efterträder därmed Louis van Gaal, som kommer att lämna posten efter Qatar-VM senare i år.

- Vi är väldigt glada att Ronald kommer tillbaka nästa år. Under hans förra period som förbundskapten var tillfredsställelsen stor över hans arbete och resultat, säger fotbollschefen Marianne van Leeuwen till förbundets hemsida.

Ronald Koeman var förbundskapten i Nederländerna mellan 2018-2020 innan han tog över Barcelona. I Barça hade han Henrik Larsson som assisterande tränare.

Kontraktet med Nederländerna sträcker sig till och med 2026.

🔶 Back as our coach from 2023: 𝐑𝐨𝐧𝐚𝐥𝐝 𝐊𝐨𝐞𝐦𝐚𝐧! 🇳🇱#Koeman2026 | @RonaldKoeman pic.twitter.com/iZhpXlLCHG