Officiellt: Martinez tar över Portugal

Portugals landslag åkte i fjol ut i kvartsfinal mot Marocko i VM, och gick därefter skilda vägar med förbundskaptenen Fernando Santos, som ledde nationen till EM-guld 2016.

Nu meddelar Portugals förbund att Roberto Martinez tar över som ny förbundskapten med ett kontrakt över VM 2026. Martinez kommer närmast från en roll som förbundskapten för Belgien, som han senast basade över i VM i Qatar.

Martinez har tidigare även tränat Everton, Wigan och Swansea.

Um novo 𝗟𝗶́𝗱𝗲𝗿 ao serviço de Portugal 🇵🇹: bem-vindo, Mister Roberto Martínez! 🤝 #VesteABandeira



A new 𝗟𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿 at 🇵🇹 service: welcome, Coach Roberto Martínez! 🤝 #WearTheFlag pic.twitter.com/TCDe3yzJr9