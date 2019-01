Officiellt: Tidigare Barcelona-tränare tar över Mexiko

Tränarveteranen Gerardo ”Tata” Martino tar över jobbet som förbundskapten för Mexikos landslag. Martino, som bland annat basat över Barcelona samt Paraguays och Argentinas landslag, tar därmed över efter Juan Carlos Osorio (Ricardo Ferretti har varit tillförordnad), som lämnade sitt uppdrag efter att ha lett landet till åttondelsfinal i VM i Ryssland. Mexiko slutade då som bekant tvåa i gruppen efter Sverige.

- Med spelarna som finns här i Mexiko och runt om i världen kan vi bygga ett jättebra lag, säger Martino på en presskonferens, enligt det mexikanska förbundets twitterkonto.

Martinos senaste uppdrag var i amerikanska Atlanta United. Martino utsågs till "Årets tränare" i MLS 2018.

Incondicionales, this is the beginning of a new journey!! 💪🏼



Meet our new Head Coach. 🇲🇽⚽#PasiónyOrgullo | #FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/CIwFyXcPSc