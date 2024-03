Passningen till Enrique: "Hade underlättat för mig..."

På torsdagen presenterade Frankrikes förbundskapten Didier Deschamps landslagstruppen som ska ta sig an Tyskland och Chile i slutet av mars. Stjärnor som Kylian Mbappé, Olivier Giroud, Antoine Griezmann och Marcus Thuram var bland dem som tog plats.

Även PSG:s Randal Kolo Muani fick vara med i truppen. Han börjar ofta på bänken när den franska storklubben spelar - något som Didier Deschamps inte är nöjd med.

Han passade nämligen på att skicka en passning till Luis Enrique som basar över PSG.

- Jag ska inte sticka näsan i hans jobb, det är han som bestämmer vem som spelar... men hey, hade han gett Kolo Muani lite mer speltid hade det underlättat för mig.

Kolo Muani har denna säsongen gjort 19 framträdanden i Ligue 1 med PSG. I elva av matcherna har han börjat på bänken och bara gjort ett kort inhopp.

Se hela Frankrikes trupp i tweeten redan.

The first squad of 2024 revealed 📝



The upcoming matches for Les Bleus :

🇨🇵🇩🇪 (Saturday 23 in Lyon)

🇨🇵🇨🇱 (Tuesday 26 in Marseille)#FiersdetreBleus pic.twitter.com/LCsY3LfMux