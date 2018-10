Ryske målvakten avslutar landslagskarriären: "Ett logiskt slut"

Som 18-åring gjorde Igor Akinfejev sin första landskamp för sitt Ryssland. Under de senaste åren har han varit mer eller mindre given i startelvan och dessutom han fått äran att bära kaptensbindeln. Men nu är landslagskarriären över. Efter 111 landskamper tackar 32-åringen för sig och väljer istället att enbart rikta sitt fokus på CSKA Moskva som han har tillhört under hela sin karriär.

- Varje historia har en början och ett slut. Och min historia med det ryska landslaget har kommit till ett logiskt slut, säger Akinfejev enligt klubbens hemsida.

I och med beskedet kommer inte Igor Akinfejev att spela mot Sverige när länderna möts 11 oktober i Nations League. Akinfejev var heller inte med när Ryssland ställdes mot Turkiet i premiäromgången av turneringen. Då var det den 26-årige Zenit-målvakten Andrej Lunev som tog plats mellan stolparna.