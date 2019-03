Skadeoro i England - Manchester United-stjärna uppges osäker till spel

Marcus Rashford ådrog sig en fotskada mot Liverpool förra månaden. Nu är det tveksamt om han kan spela mot Tjeckien i EM-kvalet, skriver The Mirror.

England har flera tunga avbräck i sin trupp inför stundade EM-kvalet. Förbundskapten Gareth Southgate har ingen av John Stones, Fabian Delph, Ruben Loftus-Cheek, Luke Shaw eller Trent Alexander-Arnold tillgängliga på grund av skador.Nu finns det även ett stort frågetecken gällande Marcus Rashford, rapporterar flera brittiska medier.

Anfallaren ådrog sig en fotskada i mötet med Liverpool förra månaden och även om han spelat flera matcher efter det så är han fortfarande inte fullt rehabiliterad, skriver The Independent. The Mirror skriver att England möjligen tvingas lämna honom utanför laget i EM-kvalmatchen mot Tjeckien, även om stjärnan fortfarande är kvar i truppen. Om han kan vara med mot Montenegro i Podgorica nästa vecka kommer FA (engelska fotbollförbundet) avgöra i ett senare skede, rapporterar The Mirror enligt Manchester Evening News.

EM-kvalmötet mellan England och Tjeckien på fredag sänds på C More Fotboll, TV12 och cmore.se. Matchstart 20.45.