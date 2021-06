Solbakkens kritik efter Norges förlust: "Killarna fick panik"

Norges landslag missade EM och har under den här landslagssamlingen i stället träningsspelat mot Luxemburg och Grekland i Spanien. Norge besegrade Luxemburg med 1-0, men föll under söndagen mot Grekland med 2-1. Norge låg under med 0-2 i paus och i andra halvlek reducerade Stefan Strandberg till slutresultatet.

Nu är förbundskaptenen Ståle Solbakken kritisk till lagets insats.

- De spelade runt oss för lätt och då började vi jaga boll, samtidigt som vi blev otåliga. Killarna fick panik. Varje individ gick på instinkt i stället för att laget samlade sig, säger Solbakken till norska TV2 och fortsätter:

ANNONS

- Vi är nog mentalt trötta efter en lång säsong. Vi har tagit hänsyn till det under träningarna och tränat med lägre intensitet, särskilt för de som spelar i den inhemska ligan.

Lagkaptenen Martin Ødegaard håller delvis med:

- Jag vet inte om vi fick panik, men vi hängde inte samman som lag, säger han enligt norska tidningen VG.

Ødegaard är samtidigt inte nöjd med sin egen prestation, men menar att det också hänger på att Norge inte gjorde det bra som lag.

- Det är långt ifrån bra från mig heller, men det handlar om laget. Om vi är bra som lag ser även varje enskild individ bra ut. Vi kan inte spela dåligt som lag och sedan förvänta oss att exempelvis Erling (Braut Haaland) gör tre eller fyra mål. Det handlar om laget. Jag tror att det är kollektivet som det hänger på, säger han till norska TV2.