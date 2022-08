Sverige tappar på världsrankningen - Tyskland går om

Sverige gick in till sommarens europamästerskap i England som det högst rankade europeiska landet och med förhoppningar om att vinna guld.

I semifinalen tog det stopp mot de sedan kommande europamästarna, England och nu tappar Sverige en plats på Fifas världsrankning. Men det är inte England som är det högst rankade landet i Europa, utan landet som förlorade EM-finalen, Tyskland.

Englands EM-guld gör att landet kliver upp fyra platser på rankningen till en fjärde plats.

I topp ligger fortsatt USA kvar som det bäst rankade landet.

After a fantastic festival of football, here’s a full look at the latest #FIFARanking.