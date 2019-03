TV: Bajen-förvärvet visar form - bombade in mål i EM-kvalet

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Foto: Bildbyrån/C More.

Om Vidar Örn Kjartansson är vass på avslut inne i straffområdet? Det stämmer. Kolla bara in målet han bjöd på i fredagens EM-kval mot Andorra.

I dagarna blev Vidar Örn Kjartansson klar för Hammarby. Boxforwarden lånas in från ryska Rostov fram till sommaren.

Under fredagen var han i aktion för Islands landslag i EM-kvalet mot Andorra - och han levererade. 29-åringen hoppade in i den 70:e minuten och tio minuter senare klippte han till med högerfoten inne i straffområdet. På ett inspel från förre Hammarby-backen Birkir Mar Saevarsson tvekade inte Kjartansson, utan dunkade kliniskt in 2-0 i nättaket vid den främre stolpen.

Pang, sa det. Då hade inte Andorras målvakt Josep Gomes inte mycket att sätta emot.

Island vann bortamatchen med 2-0. En bra start på EM-kvalet för förbundskaptenen Erik Hamrén.