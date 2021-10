TV: Bröderna Gudjohnsen bakom mål i Islands kross

Island var tvunget att besegra Liechtenstein på hemmaplan under måndagskvällen för att VM-drömmen inte skulle slockna helt. Islänningarna svarade också upp för det stora favoritskapet med en stabil 4-0-seger.

Stefan Thordarson gav Island ledningen efter 19 minuter innan Albert Gudmundsson fyllde på med två mål från straffpunkten. I slutminuterna var det sedan dags för Elfsborg-spelaren Sveinn Aron Gudjohnsen, 23, att spela fram den yngre brodern Andri Gudjohnsen, 19, till det fjärde och sista målet.

Bröderna är söner till den förre Chelsea- och Barcelona-spelaren Eidur Gudjohnsen, 43, och sönsöner till Arnor Gudjohnsen, 60, som bland annat spelade för BK Häcken och Örebro SK under sin karriär.

Island är femma i kvalgruppen och har fem poäng upp till andraplatsen, som ger playoff, med sex poäng kvar att spela om.

Gudjohnsen to Gudjohnsen ⚽️



Sveinn Aron, the oldest son of Eidur Gudjohnsen, just assisted his younger brother for a goal; what a moment! https://t.co/k6vEFA1NA7