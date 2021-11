TV: Fiasko för Norge i jakt på VM - tappade poäng mot Lettland

Det var en svajig första halvlek från Norges sida. De lyckades inte skapa några vassa målchanser, förutom ett skott som gick i stolpens utsida.

Efter paus kom de dock ut med ny energi och hade ett högt tempo i anfallsspelet. Riktigt nära blev det efter ett inlägg, som Alexander Sørloth petade vidare. Framför mål stod Kristian Thorstvedt, som inte riktigt fick till träffen. Men det krävdes ändå en kvalificerad räddning från Lettlands målvakt, Roberts Ozols, för att hålla bollen utanför nät.

En stund senare kom Mohamed Elyounoussi ensam mot mål, men hans skott gick rakt i ansiktet på Ozols, som hade gått ut för att stoppa. Norsken lyckades sedan inte stanna, utan knäade målvakten i ansiktet. Han ställde sig först upp, och det syntes då att han blödde kraftigt i ansiktet. Smärtan verkade sedan komma ikapp och han blev liggande i gräset. Läkarteamet kallades in för att undersöka huvudskadan och efter en längre stund stod det klart att Ozols fick tillåtelse att spela vidare.

Efter knappt 80 minuter spelade trodde Norge att det fick utdelning för pressen. Det var just Elyounoussi som till slut fick in bollen i mål. Bollen kom i djupled, och nickades ner av Sørloth, till lagkamraten som kunde slå in den från nära håll. Men målet granskades av VAR och dömdes bort för offside. Norges spelare visade tydlig besvikelse när domaren meddelade beslutet.

Det var sedan en kraftig slutforcering från hemmalaget, inte minst under de åtta minuter tilläggstid som det blev i matchen. Men Lettland rensade gång på gång och Norge fick aldrig bollen i mål. Det blev delad poäng i Oslo, vilket gör Norges läge långt tyngre än det var inför matchen.

Parallellt körde Turkiet över Gibraltar med 6-0, och på målskillnad tar de därmed över andraplatsen i gruppen, och Norge är på tredjeplatsen, som inte kan leda till VM. Det hela avgörs när de ställs mot Nederländerna i sista grupprundan på bortaplan kommande tisdag.

Nederländerna ställs under lördagskvällen mot Montenegro och har inför den matchen ett poäng mer än Norge.

Här är lagens startelvor:

Norge: Nyland - Pedersen, Strandberg, Lode, Meling - Thorsby, Normann - Ødegaard, Thorstvedt, Elyounoussi - Sørloth

Lettland: Ozols - Savalnieks, Chernomordijs, Dubra, Jurkoviskis - Emsis, Kigurs - Jaunzems, Uldrikis, Ciganiks - Gutkovskis