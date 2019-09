TV: Forsberg besviken: "Vi är alldeles för passiva"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

Emil Forsberg sköt in Sveriges kvitteringsmål mot Norge.

Efter matchen var målskytten besviken över lagets insats.

- Det är inte speciellt bra skulle jag vilja säga, vi är alldeles för passiva i första halvlek, säger Forsberg till C More.