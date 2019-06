TV: Knallen: Turkiet nollade Frankrike - som inte hade ett enda skott på mål

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Islands vinst på eftermiddagen innebar att det var två pressade landslag som ställdes mot varandra i gruppfinalen i Konya på lördagskvällen. Gästande Frankrike, med CL-finalisterna Hugo Lloris och Moussa Sissoko från start, kom till matchen med två raka vinster och 8-1 i målskillnad i ryggen.

Men även Turkiet har imponerat så här långt i EM-kvalet, efter vinster mot Albanien och Moldavien i mars.

Frankrike inledde matchen med stort bollinnehav. Det var framför allt på högerkanten, genom Benjamin Pavard och Kylian Mbappé, som Frankrike såg farliga ut, men man hade genomgående svårt på den sista tredjedelen.

Att Turkiet tog ledningen i den 30:e minuten var inte orättvist.

Målet kom till efter en långt slagen inläggsfrispark som seglade in i straffområdet, ett inspel som Merih Demiral nådde högst på och nickade vidare in i straffområdet. Kaan Ayhan tog sig först på bollen och tryckte in avslutet förbi en chanslös Lloris.

Men Turkiet var inte färdigt där.

I slutet av den första halvleken slarvade Samuel Umtiti framför eget straffområde. En intensivt pressande Dorukhan Toköz erövrade bollen och spelade sedan vidare till Cengiz Ünder på högerkanten. Roma-anfallaren gjorde inget misstag, vilket innebar 2-0 till Turkiet.

Frankrikes förbundskapten Didier Deschamps var inte alls nöjd med spelet och genomförde ett dubbelbyte i halvtid. Lucas Digne och Blaise Matuidi ersattes av Ferland Mendy och Kingsley Coman. Senare i matchen ersattes Olivier Giroud av Wissam Ben Yedder.

Men Deschamps byten gav ingen verkan och Frankrike hade fortsatt svårt även i den andra halvleken. Ünders 2-0 skulle också bli matchens sista.

Mer anmärkningsvärt var att Frankrike inte hade ett enda avslut på mål i matchen.

Trepoängaren innebär att Turkiet går upp i serieledning i grupp H, tre poäng före Frankrike och Island på andra respektive tredje plats. På tisdag ställs Frankrike mot Andorra, medan Turkiet åker till Island.

- Det var som ett slag i ansiktet för oss och det finns inte mycket att säga just nu. Vi står inför en svår uppgift på tisdag, men just nu kan jag bara applådera Turkiet, säger Frankrikes förbundskapten Didier Deschamps till TF1 efter matchen.

- När vi spelar på det här sättet finns det inte mycket positivt att ta med oss. Vi gjorde inte tillräckligt i en match och mot en motståndare som spelade sitt spel.

Startelvor:

Turkiet: Günok - Celik, Ayhan, Demiral, Ali Kaldirim - Tekdemir, Toköz, Kahveci - Ünder, Yilmaz, Karaman

Frankrike: Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, Digne - Pogba, Matuidi, Sissoko - Griezmann, Giroud, Mbappé