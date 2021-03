TV: Lewandowski med två volleymål när Sveriges EM-motståndare vann

Sveriges EM-motståndare Polen inledde VM-kvalet med att kryssa 3-3 borta mot Ungern. Under söndagen väntade Andorra på hemmaplan - och det skulle bli en enkel seger. Robert Lewandowski visade varför han är en en världens bästa nior och stod för två mål.

Anfallsstjärnan inledde målskyttet i den 30:e minuten när Maciej Rybus slog in en frispark som Lewandowski drog in. Volleyskottet styrde på en Andorra-back och gick in i mål. 1-0 stod sig till paus.

I den andra halvleken satte Lewandowski sitt och lagets andra mål i matchen när han på nytt gjorde mål med ett volleyskott. Inhopparen Karol Świderski gjorde därefter mål i landslagsdebuten när han fastställde slutresultatet till 3-0.

Segern betyder att Polen nu har fyra poäng i gruppen - två färre än England. Polen och England ställs mot varandra 8 september.