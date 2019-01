TV: Protesten från fansen - här kastar de skor mot motståndarna

Det kokade över hos några av supportrarna till Förenade Arabemiraten efter att Qatar utökat sin ledning till 3-0 i deras möte i Asiatiska mästerskapen.

På bilder från arenan ses hur Qatar-spelarna, som firade sitt mål nära ena kortlinjen, får ta emot ett regn av skor mot sig. Matchfunktionärer på plats gjorde sitt bästa för att stoppa attacken, men flera skor nådde ni till gräset och landade precis i närheten av spelarna.

Matchen slutade 4-0 till Qatar vilket innebär att landet är klart för sin första final någonsin i turneringen. I finalen ställs man mot Japan och matchen spelas nu på lördag.

Fans throwing shoes at the Qatari players after they score their 2nd goal 😲pic.twitter.com/zCxyhZeWOc