TV: Skottland klart för EM - första mästerskapet sedan 1998

Serbien och Skottland gjorde upp om vilken nation som skulle ta den sista platsen i EM-slutspelets grupp D nästa sommar. Övriga länder i gruppen som redan var kvalificerade? England, Kroatien och Tjeckien.

Det märktes att det stod mycket på spel när Serbien och Skottland gjorde upp i play off-mötet i Belgrad under torsdagskvällen. Första halvleks bästa möjlighet tilldelades skottarna. John McGinn tog emot en passning inne i straffområdet och tilläts komma till avslut. Serbernas målvakt, Predrag Rajkovic, gick dock åt rätt håll och svarade för en fin parad.

Mållöst i paus.

Sex minuter in på den andra halvleken tog skottarna ledningen. Callum McGregor hittade Ryan Christie, som vände runt strax utanför straffområdet innan han placerade in bollen, via stolpen, i det bortre hörnet.

- Med lite tur - men också mycket skicklighet - hittar han rätt, säger C Mores kommentator Daniel Kristiansson.

Skottland höll sin 1-0-ledning länge, väldigt länge. Men i den 90:e minuten lyckades Serbien få in en kvittering genom Luka Jovic - ett mål som därmed tog matchen till förlängning.

Förlängningen blev därefter mållös.

Samtliga spelare satte sina straffar fram till den tionde straffen. David Marshall gick då åt rätt håll och räddade Aleksandar Mitrovics straff – en räddning som tog Skottland till EM.

Skottarna gör därmed sitt första mästerskap sedan VM 1998.

Startelvor:

Serbien: Rajkovic - Milenkovic, Mitrovic, Gudelj - Lazovic, Maksimovic, Milinkovic-Savic, Lukic, Kostic - Mitrovic, Tadic

Skottland: Marshall - O'Donnell, Gallagher, McTominay, Robertson - Jack, McGinn, Tierney - Christie, Dykes, McGregor