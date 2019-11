TV: Sørloth tvåmålsskytt – Norge vann stort mot Färöarna

Två mål inom loppet av fyra minuter i första halvlek – och två mål inom loppet av tre minuter i andra. Norge vann enkelt hemma mot Färöarna under fredagskvällen.

Strax innan avspark meddelade Norge att Erling Braut Haaland, som var uppsatt i startelvan, inte kom till spel på grund av en skada. I stället för den norske supertalangen fick Alexander Sørloth chansen från start.

Norrmännen fick en kanonstart på matchen, redan efter fyra minuter gav Tore Reginiussen hemmanationen ledningen. Kort därpå, fyra minuter senare, utökade Norge ledningen till 2-0 genom Iver Fossum.

Norge dominerade den första halvleken men fler mål än de två tidiga ledningsmålen kom inte på Ullevål under första 45.

Drygt kvarten in på andra halvlek utökade Norge ledningen till 3-0. Efter tamt försvarsspel av Färöarna, där fyra-fem man var bolltittande, kunde Alexander Sørloth skicka in trean på halvvolley. Blott tre minuter senare small det till igen. Efter ett inspel från vänsterkanten, där Joshua King fint släppte bollen vidare, kom Sørloth helt fri och tryckte in norrmännens fjärde mål för kvällen.

Sørloths andra mål i matchen blev kvällens sista och Norge tog en komfortabel 4-0-seger.

Norge står på 14 poäng efter nio spelade matcher medan Färöarna har spelat in tre poäng på lika många matcher.

Startelvor:

Norge: Jarsetein - Aleesami, Ajer, Reginiussen, King, Fossum, Sørloth, Elabdellaoui, Berge, Selnæs, Henriksen

Färöarna: Nielsen - Gergersen, Faerø, Vatnsdal, Hendriksson, Rólantsson, Vatnhamar, Baldvinsson, Edmundsson, Jonsson, Bjartalid