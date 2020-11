Vidals drömmål gav Chile segern - så gick det i det sydamerikanska VM-kvalet

Brasilien gick som väntat upp på nio poäng efter att ha slagit Venezuela hemma med 1-0. I Neymars frånvaro vara det Richarlison, Gabriel Jesús och Firminho från start i hemmalaget. Det var spel mot ett mål hela matchen och Liverpool-spelaren Firminho tryckte in segermålet från nära håll i den 67:e minuten. Brasilien hade fått bollen i nät tre gånger i första halvlek men fått samtliga bortdömda för ruff eller offside. Segern tog Brasilien upp på maximala nio poäng och med det toppar man tabellen.

Argentina missade chansen att ta sig upp jämsides med Brasilien efter att ha spelat 1-1 hemma mot Paraguay. Faktum är att Argentina haft mycket svårt att vinna mot det lilla grannlandet i norr och har bara vunnit ett av de åtta senaste mötena på hemmaplan i VM-kvalet lagen emellan. Paraguay tog ledningen på straff genom Angel Romero efter drygt 20 minuters spel på La Bombonera. Nicolás González nickade in kvitteringen efter hörna just innan halvtid. I andra halvlek blev det några intensiva minuter när Paraguay först tilldömdes en straff som annullerades av VAR och bara några minuter senare rullade Messi in 2-1 för Argentina men även den händelsen dömdes bort efter VAR-granskning. Argentina låg på i slutet för ett segermål men lagen delade på poängen.

ANNONS

Colombia hade ett gyllene tillfälle att ta sig upp på sju poäng, etablera sig i toppen och skaka av sig Uruguay som inlett knackigt men det blev en katastrofal eftermiddag för hemmalaget. Redan efter fem minuter slarvade Jerry Mina och Jefferson Lerma vilket gav Uruguay möjligheten att rulla upp och Cavani kunde sätta 1-0. I början av andra halvlek misslyckades James med en dribbling på mittplan, Uruguay satte åter fart mot mål och Jeison Murillo kom helt fel in i duellen med straff som påföljd som Luiz Suarez kunde rulla in till 2-0. Lite senare ökade Darwin Núñez på till 3-0. Jerry Mina fullbordade den eländiga tillställningen sett ur hemmalagets synvinkel med att dra på sig ett andra gula i den 90:e minuten. Nu åker Colombia till Ecuador med stukat självförtroende och utan Mina i mittförsvaret.

Ecuador hade en tuff nöt att knäcka i Bolivia och låg under med 1-0 i paus efter att Juan Arce gett hemmalaget ledningen. Ecuador vände efter mål av Caicedo och Mena men Marcelo Moreno kvitterade för hemmalaget. Det såg länge ut att sluta oavgjort då Ecuador tilldömdes en straff i 88:e minuten som Carlos Gruezo kyligt rullade in. Ecuador upp på sex poäng medan Bolivia inkasserade sin tredje raka förlust.

ANNONS

Peru hade inte mycket att sätta emot i Chile och framför allt var det Arturo Vidal de hade bekymmer med. Inter-mittfältaren slog först till med ett drömmål i den 20:e minuten – ett långskott rakt upp i krysset – och forcerade sedan in 2-0 en kvart senare. Resten av matchen blev en transportsträcka för hemmalaget som kontrollerade resultatet fram till slutsignalen.

* * * *

Resultaten gör tabellen än jämnare än den var innan. Brasilien är ensamt i topp på 9 poäng och sedan följer Argentina på 7 poäng. Ecuador och Uruguay blev omgångens vinnare när de båda tog sig upp på 6 poäng och förbi flera av konkurrenterna. Lagen innehar just nu tredje och fjärdeplatsen som innebär direktplats till VM. Paraguay följer på femteplats med fem inspelade poäng och jagas närmast av Chile och Colombia på fyra. Därefter följer Peru som fått en tuff start med bara en inspelad poäng och Bolivia och Venezuela i botten med tre raka förluster. Venezuela har fortfarande inte lyckats göra mål ännu.

Historiskt sett så är kvalet alltid en jämn historia som lever in i det sista. Denna upplaga ser inte ut att bli något undantag vilket kan ses ur skenet av att Colombia på sjundeplats bara har tre poäng upp till Argentina på andraplats.

ANNONS

På tisdag kväll/natten mot onsdag svensk tid spelas omgång fyra med matcherna; Ecuador – Colombia, Venezuela – Chile, Paraguay – Bolivia, Peru – Argentina samt en riktig tungviktsmatch i Montevideo där Uruguay tar emot Brasilien.