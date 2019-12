Bojanic förstod vad som krävdes i ÖFK: "Tog verkligen lärdom"

Darijan Bojanic har i flera år ansetts vara en stor talang och följde i år upp en fin fjolårssäsong i Helsingborgs IF med att i år vara en av Hammarbys bästa spelare i allsvenskan. I podcasten "Lundh" berättar nu mittfältaren att det var under utlåningen till Östersunds FK under första halvan av 2017 som han på riktigt förstod vad som krävdes av honom för att lyckas på hög nivå i Sverige.

Bojanic lämnade ett HIF, som under 2016 ramlade ur allsvenskan, för utlåning till ÖFK med knapp speltid, men är nu ändå glad över sin tid i Jämtland.

- Jag pratade lite med PO (Per-Ola Ljung, dåvarande tränare i Helsingborgs IF) när vi åkte ur, men jag var så nere mentalt. Jag ville bara dra från Helsingborg. När jag kom till Östersund såg jag vilken ledare Graham var och hur alla spelare lyssnade på honom och tog åt sig av det han sade, hur han fick oss spelare att tro att vi var bäst. Jag fick inte ens spela så mycket under honom, men ändå tycker jag att han är en sjuk jävla tränare. Väldigt bra med människor och sådant. Han kan verkligen fotboll, säger Bojanic i podcasten.

Du är inte överraskad över att han är i Premier League?

- Nej, absolut inte. Man kände redan då att han hade allt. Han kan fotboll, han vet hur han vill spela, han är bra med människor och bra på att läsa av dem. Det kändes som att han hade hela kitet.

Vad sade han till dig?

- Det var att gå ner några kilon och kanske bli lite mer vältränad, för fotbollsbiten hade jag. Det är alltid det som har strulat lite, att man inte är så vältränad och inte orkar 90 minuter.

Det känns som att du också uppskattade deras sätt att spela fotboll på?

- Ja, det gjorde jag. Man såg att de verkligen ville spela boll bakifrån. Det var inget tjongande. Det är lite så jag också ser på fotboll, det skulle passa en.

Vad känner du nu när du ser alla negativa rubriker om Östersund och ekonomiskt fusk?

- Jag tycker att det är skittråkigt. För två år sedan spelade de i Europa League och var framtiden. Det är så klart skittråkigt, man önskar att det blev bättre där.

Men det var en viktig tid för dig i din karriär att vara där, trots att du inte spelade så mycket?

- Ja, det tycker jag verkligen. Man såg hur de andra spelarna tog åt sig och jobbade, vad de gjorde. Jag tog verkligen lärdom.

