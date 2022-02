Därför fick Roland Nilsson sparken från Blåvitt: "Vi behövde få in mer energi i gruppen"

Efter en tung start på allsvenskan 2021 valde IFK Göteborg att agera. Huvudtränare Roland Nilsson fick sparken och ersattes av Mikael Stahre, som lyckades vända Blåvitts säsong till det bättre under hösten.

I podcasten "Lundh" berättar Håkan Mild om beslutet att gå skilda vägar med "Rolle".

Jag kollade upp att Blåvitt haft elva olika tränarkonstellationer på lite drygt 20 år. Du hann inte vara här så många månader innan ni skickade Roland Nilsson. Vad är svårigheten med att vara tränare på kamratgården?

- Det är ju en av de större klubbarna och får du inte framgång så blåser det helt klart. Det är en utmaning för det blir missnöje i en hel förening, det blir att man inte är nöjd på försäljningssidan, partners är inte nöjda, supportrar är inte nöjda och publiken är inte nöjd. Så det krävs ganska mycket av en klubb för att vara enade och stå starkt kvar med båda fötterna på jorden och köra tillsammans, säger Mild.

- Jag kan inte recensera det som har hänt innan men jag tror att det är ganska viktigt med någon typ av erfarenhet när sådana saker händer, vilken väg man bör ta, vad man bör göra och vad man bör säga, vem som säger vad har också stor betydelse. När det blir så mycket så tyder det för min del att man kanske inte har varit helt trygg i varje position.

Jag gissar att Pontus Farnerud inte tog beslutet om att entlediga Roland Nilsson helt ensam. Jag gissar att han ändå bollar med dig och styrelsen, eller?

- Ja vi har ett fotbollsutskott som man bollar med.

Hur är det att ta ett beslut att skicka en tränare som inte ens har varit på plats i ett år?

- Det är ju inte optimalt. Det är ju ingenting som någon tycker är roligt eller vill göra. Men det är vår uppgift att göra det som man tror är bäst för verksamheten och då måste man ta de besluten också. Men det är ju ingenting som man tycker är kul.

Vad var det som Roland Nilsson inte lyckades med?

- Vi behövde få in mer energi i vår grupp. Vi behövde också få in ett annat sätt att tänka och behövde också komma tillbaka lite till basic vad IFK Göteborg står för. En av anledningarna till att vi bytte till "Micke" (Stahre), är för att han står för enormt mycket energi, det är en kille som jobbar stenhårt 24 timmar om dygnet varje dag. Det var väl det vi kände att vi behövde få in men det behöver inte betyda att någon har gjort någonting dåligt men situationen var sån, spretig grupp, vi fick inte den framgången vi ville och vi behövde få in en annan typ av energi i vår grupp.

Nu var du ju inte där när man anställde honom mindre än ett år tidigare men blir det någon rannsakan? - "Hur kunde vi anställa Roland Nilsson?", jag menar det sparkades en tränare mindre än ett år tidigare. Man gick på Roland Nilsson och Pontus Farnerud sa att någonting om att det här är på lång sikt. Hur mycket rannsakar man ledarskapet som ligger bakom den rekryteringen?

ANNONS - Nu har ju jag varit inne här ett år så jag får vara med och ta ansvar för mina beslut som jag är med på men jag har ingen lust att recensera andras tankar utan då får du ta det med dem.

Just att ta in Mikael Stahre igen, du nämner energi, men fotbollsmässigt känns det som att Roland Nilsson mer står för Blåvitts rötter än vad Mikael Stahre gör, eller

- Nja det vet jag inte, du menar med att Roland har spelat i IFK?

Ja precis.

- Ja det kan absolut ha betydelse. Men i den situationen så har det kanske inte så mycket med rötter att göra. Det handlar om att få in energi i en grupp med en annan typ av ledarskap.

Om man tar Mikael Stahre, du har rekryterat honom tidigare, hur tajta är ni?

- Vi umgås ju inte vid sidan av. Under tiden som vi inte jobbade tillsammans så kanske man hördes med något sms någon gång i kvartalet. För att höra hur han mår, hur det går eller respektive fråga hur glassen går. Så på den nivån är det.

Vilka krav har ni på honom?

- Vi har stora krav på oss alla. Ännu en gång så är vi extremt priviligierade som får syssla med det här på heltid. Det finns inga ursäkter för att inte gör allt vi kan för att det här ska bli så bra som möjligt men det är väl det minsta bekymret med Mikael Stahre, att han inte ska köra allt vad det bara går. Där känner jag ingen rädsla alls.

Fotbollsmässigt med Poya Asbaghi så kändes det som att den dåvarande ledningen ville göra upp med Blåvitts 4-4-2 och kanske hitta en annan typ av fotboll. Är den tiden helt över nu under Mikael Stahre?

- Nej det tror jag inte. Vi måste ju följa med och vara moderna. Sen finns det alltid sådana bitar som är elementära för att vara bra ändå men du måste hänga med i utvecklingen.