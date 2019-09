EFD:s generalsekreterare: "Svårt att se hur vi ska behålla våra stjärnor"

Damallsvenska klubbar har under senaste åren tappat mark i förhållande till utländska storklubbar i jakten på framgångar i Champions League. Senast ett svenskt lag spelade i en Champions League-final var under våren 2014 och i fjol åkte både Rosengård och Linköping ut i åttondelsfinal i turneringen.

Elitfotboll Dam:s nya generalsekreterare Tomas Hoszek anser än dock att damallsvenskan fortsatt står sig stark i jämförelse med ligor ute i Europa, men menar att det i framtiden lär bli svårt för svenska klubbar att behålla stjärnor i damallsvenskan.

- Just nu tror jag att den står sig väldigt bra. Jag har haft förmånen att se ett antal matcher nu i både allsvenskan och elitettan, och jag tycker att det är bra fotboll och bra struktur. Man har en tanke med det man gör i mångt och mycket. Sedan är det klart att det är matcher och derbyn runtomkring, men kvaliteten är väldigt hög. Ska vi behålla den kvaliteten krävs det att vi förbättrar underifrån, får upp talanger och dessutom försöker behålla dem så länge som möjligt. Jag har svårt att se hur vi ska kunna behålla våra stjärnor allteftersom de kommer upp. En del av dem kommer att knyckas till utlandet, säger Hoszek i podcasten "Lundh".

Hoszek har även svårt att svara på hur de damallsvenska klubbarna ska vända på den negativa trenden i Champions League.

- Jag kan inte påstå att den kommer att vända. Det är första gången Piteå är med, Göteborg tror jag inte heller har varit med i Champions Leauge-sammanhang tidigare. De måste få erfarenhet och bättre matcher, bättre möjligheter att kunna spela mot tufft motstånd. Sedan vet vi att det svenska kollektivet och den svenska modellen leder ganska långt om man lyckas väl med det. Vi behöver ta tillvara på de talanger vi har och utbilda dem på ett bra sätt så att de klarar av att matchas mot de här storlagen. Sedan ser jag framför mig att storlagen kommer att bli ännu större väldigt snabbt, de kommer nog att dra på ordentligt nu ute i Europa och det kommer att bli ojämna ligor i vissa fall med väldigt starka spelare i vissa lag som kommer att gå långt i Champions League.

Det är en tydlig trend de senaste åren, i somras var det Real Madrid som köpte ett lag som ska bli Real Madrid till nästa år och värvade bland annat Kosovare Asllani och Sofia Jakobsson. Är det bara ett hot mot svensk fotboll att de satsar mer, eller finns det något positivt i att de blir större?

- Jag ser det egentligen bara positivt. Det är oerhört viktigt att damfotbollen utvecklas runtom i världen. Vi såg i VM att det var många fler nationer som var duktiga, och många av de spelarna spelar också i svenska lag. Jag tror att det är väldigt positivt. Däremot måste man ha stor respekt för vad som händer där ute. Jag har själv varit där nere och spelat i Real Madrid i volleyboll, den klubben gör inget om de inte vinner. Den kulturen går bara ut på att bli bäst. De kommer att bygga upp ett väldigt starkt lag. Sedan har de andra motståndare i Europa som tänker likadant. Det kommer att bli ett lyft för damfotbollen. Det gäller för oss att hänga med.

Vad blir Sveriges roll där? På herrsidan får de svenska lagen vara glada om de tar sig in i Europa Leagues gruppspel, det är nästan bara Malmö FF dessutom. Kommer vi se samma utveckling på damsidan, att de svenska lagen knappt kommer att vara med i Champions League?

- Vår målsättning och vision är inte att det ska vara så. Vi vill vara en av de starka ligorna i Europa. Men för att vi ska kunna klara det behöver vi hjälp och stöd från andra samhällskrafter. Då måste pengar in i damfotbollen. Så krasst är det. Våra klubbar har i dag inte råd att betala de löner som utländska klubbar gör.

Ska de pengarna in måste det bli ett större intresse på läktarna. Ni kanske har ett tv-avtal på gång, men det är där det måste hända för att sponsorer ska komma.

- Ja, det är ett antal olika faktorer. Dels är det den sportsliga delen, att vi måste ha en bra liga och bra kvalitet på det som vi visar upp. Det ska leda till att vi ska fylla arenorna med mer folk. Det är för lite åskådare på arenorna. Det skapar ekomomi och intresse för sponsorer att vara med och stötta. Kan man få igång hela det maskineriet blir det bra. Men det görs inte över en natt, det kommer att ta tid.

En del av det här är att det är väldigt lätt för Real Madrid och andra att plocka spelare i Sverige, det finns ingen internationell utbildningsersättning som finns på herrsidan, de flesta klubbar har inte råd att skriva långa kontrakt. Linköping fick släppa Kosovare Asllani, de löste upp kontraktet och hon behöll hela pengen när hon gick till Real Madrid. Jag missgynnar inte henne det, men beksriver bara ett problem. På herrsidan kan man ta in pengar och sälja spelare, men på damsidan är det svårare. Hur ska man komma runt det?

- Det är ett av jobben som vi på EFD driver, att få en mer strömlinjeformad struktur kring övergångar och internationella övergångar. Vi har ligor i Europa som säger att de är amatörer, men vi vet att de betalar bättre än vad våra proffsklubbar i Sverige gör. Då blir det en amatör-övergång, vilket blir jättekonstigt. Vi måste ändra på regelverket, och då börjar det med vad vi erbjuder här hemma och vad vi kan få in i ett spelaravtal. Alla vet att om man har ett längre avtal på två-tre år, ska någon komma in och köpa loss det får man förhandla. Vi måste komma dit att vi har en bättre struktur när det kommer till att skydda både våra föreningar och våra spelare för utländska klubbar, vilket kommer att betyda samma sak åt andra hållet: att vi ska ha hit duktiga spelare. Då kommer vi till samma typ av förhandling, men det är så det får bli.

Just det här med utbildningsersättning, det finns utomlands men även internt i Sverige, där det betalar sig mer för en klubb att plöja ner lite mer pengar i en pojke för att det kan ge mer pengar än i en flicka. Hur slår det?

- Det är så klart jobbigt för våra klubbar. Skulle man jämställa den här ersättningen direkt skulle den slå väldigt hårt mot klubbarna, för de har inte råd att köpa loss och då finns det en inlåsningseffekt i stället. Vi vill inte jämföra oss med herrar, vi ska nog skapa något eget som fungerar för damfotbollens del. Det tror jag är viktigt, att man inte hela tiden jämför med killarna kring löner och sådant, utan mer titta på de förutsättningar som vi har och vad vi kan göra av det för att utveckla svensk damfotboll.

Lyssna på hela avsnittet med Tomas Hoszek i spelaren ovan.