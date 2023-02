Engelska reporterprofilen om Premier Leagues anklagelser mot City: "Största krisen i ligans historia"

Efter många år av utredningar kom Premier League häromveckan till slut fram till att man anser att Manchester City brutit mot ligans regelverk.

Mellan säsongerna 2009/10 och 2017/18 ska klubben inte ha tillhandahållit korrekt information som avspeglat klubbens verkliga finansiella situation. Alltså är det ett systematiskt ekonomiskt fusk man nu anklagas för och det handlar om 115 regelbrott över nio säsonger.

New York Times reporter Tariq Panja som har sin bas i London, har bevakat ärendet i många år, och ändå blev han förvånad när beskedet kom.

- Som någon som har täckt den här storyn under ett antal år och har sett en del av bevisningen och rapporterat om den, så blev jag väldigt förvånad, sett till anklagelserna, att Premier League agerade så starkt. Det här är potentiellt den största krisen i ligans historia, den bildades 1992 och jag kan inte tänka på någon större. Det här är den regerande mästarklubben, säger Tariq Panja i podcasten Lundh.

- Det här är så stort, så jag är förvånad över att de har fullföljt åt den riktning som bevisen pekade mot. På ett sätt kan man aldrig backa från det här, för Premier Leagues rykte, för Manchester Citys rykte, kommer det att bli konsekvenser, oavsett hur det här går. Så stort är det.

Manchester Citys manager Pep Guardiola gick till angrepp mot klubbens kritiker efter att anklagelserna blivit kända.

- För att vara ärlig är jag inte så förvånad. Han har varit den största försvararen av klubben utåt. Det är något med engelsk fotboll i att om du är huvudtränare så blir du ansiktet utåt för laget. Pep Guardiola i Manchester City har tydlig kring det här med financial fair play.

- Jag blev inte förvånad, men jag ifrågasätter en del av innehållet i hans svar. Jag kan ge dig ett exempel; han menar att de har blivit anklagade förut, men att CAS då har sagt att de inte har gjort något fel. Jag tycker att ord är viktiga, jag tycker inte att CAS har bevisat att Manchester City inte har gjort något fel. CAS är idrottens skiljedomstol, den högsta instansen. Det som hände där var att Uefa hade straffat Manchester City genom att utesluta dem under två år, de tog fallet till CAS, och CAS friade inte Manchester City, det de sade var att fallet hade gått ut, det var för sent.

- Utredarna tittade på saker som hände alltför länge sedan gentemot Uefa:s regler, så de bortsåg från det som hände under den tidsperioden. Det andra man beslutade var att de gav Manchester City tio miljoner euro i böter för att de inte samarbetade med utredningen. Om du är 100 procent säker på din oskuld, då samarbetar du med alla och går vidare. Det hände inte.

- Premier League-utredningen var inne på sitt femte år när den här restaurang-menyn av anklagelser offentliggjordes av ligan den måndagsmorgonen. Fem år! Under de fem åren har Manchester City vunnit tre ligatitlar. Det är häpnadsväckande.

Ser du ett scenario som vi sett tidigare i Italien, där Juventus vid Calciopoli blev fråntagna två ligatitlar, och där de nu även fick 15 poängs avdrag, även om de har överklagat? Kan det hända Manchester City?

Vi är på outforskad mark för engelsk fotboll. Vi har sett Juventus, som du sade, bli degraderade. Vi har sett att de nu fått 15 poängs avdrag, vilket kan bli ännu mer kopplat till deras spelarlöner. Det Premier League har makten att göra är ganska brett. Det kan bli minuspoäng, det kan bli förbud av spelartransfers. Ligan kan även utesluta en medlem, ett av lagen, om de allvarligt bryter mot reglerna. Om du ser på de 115 anklagelserna så dateras de mer än ett decennium tillbaka. Ligan antyder att det här mästarlaget, som har varit allra mest dominant och lyft dess mest prestigefyllda trofé fler gånger än alla andra under det senaste decenniet, har korrumperat världens största fotbollsliga. Vad kan straffet bli?

- Vad innebär det ens att bli utesluten? Att bli utesluten betyder inte att man bli degraderad. Utesluten betyder att man blir utkastad. Kommer de engelska ligorna då bara säga att de kan komma in där? Eller kommer de säga att om man inte är bra nog för Premier League och de har kastat ut en, varför ska vi ta er? Det får en att undra hur allvarligt straffet kan bli.

- Det jag inte vet är om de finns skyldiga och Manchester City förnekar alla anklagelser och säger att vi måste tro på dem, vad händer med den här tioårsperioden av framgång? Alla rekord de har slagit och alla titlar de har vunnit? Pep Guardiola har sagt att vad som än händer så kan Manchester City se sig själv som vinnare av alla de triumferna, och att alla Manchester City-fans kan ha kvar minnena av att vara på arenan och se Sergio Aguero göra det där slutsekundsmålet som gjorde att de vann ligan 2012 sista omgången.

Hur har det varit att täcka det här som journalist? Jag vet att din kollega Rob Harris frågade Pep på en presskonferens kring en FA-cupfinal där han har hetsat mot journalister som frågat om sådana här saker. Vad har du känt när du har bevakat det här under många år?

Det är en väldigt intressant story, även om man bortser från alla karaktärer och klubbar så tycker jag att det är en fascinerande story. Man har ett enormt rikt land som köper sig in i ett fotbollslag, som mer eller mindre bygger en klubbjätte från ingenting. Det här regelbrytandet är väldigt intressant. Jag har varit väldigt intresserad av att bevaka det här. Om man ser hur institutioner som Uefa och Premier League fungerar, för många är de en stor del av människors liv, på gott och ont. Det är folk som springer runt och sparkar på en boll, det borde inte behöva vara så viktigt. Men folk blir så otroligt påverkade av det här. Vikten av reglerna här och att de kan tro vad de ser är något väldigt intressant att bevaka, och att se huruvida de här organisationerna kan genomdriva sina regler under en tid när de som står under reglerna är mäktiga och rika nationer. Det är en fascinerande story att bevaka. Det är ett privilegium att göra. Sociala medier-tiden är också en del av den här storyn, för tribalismen som finns inom fotbollen, där alla storlekar av klubbar, men i det här fallet Manchester City, de försvarar sitt lag så otroligt mycket. Man ser hur det här exploderar på internet och olika forum. Generellt sett är det fine, men några av de mer kränkande meddelandena som journalisterna som bevakar det här får har ibland varit över gränsen. Men det har också gjort att vi har fått en glimt av hur de här plattformarna fungerar, och de utmaningarna som facebook, twitter och instagram har. Ibland ser man det genom fotbollen, och i fallet med Manchester City har det varit intressant att hantera problemen som kommer från sociala medier.

Blir du någonsin rädd när du blir hotad?

- Nej, egentligen inte. Jag har inte haft någon anledning att vara det, att någon skulle komma åt mig fysiskt. Det är bakom en skärm. Men det är obehagligt ibland. Jag är säker på att du har sett det också. Det känns som att det är en del av jobbet, men man måste inte läsa allt, det är ett val också. Det som är tydligt är att folk brinner väldigt passionerat för de här frågorna och sina lag. Faktumet är folk kan använda den här anonymitetsmanteln via sociala medier för att sprida hot och hat och rasistiska glåpord och liknande. Det är ett problem för de här plattformarna, anonymiteten som erbjuds på de här plattformarna gör att det här kränkande meddelandena kan förekomma. Om de här personerna kan verifiera och ifrågasätta vad vi rapporterar är det toppen, om vi har gjort misstag så ser jag gärna att folk pekar ut dem. Det hjälper oss att se vad vi har missat och göra det bättre.