Expertens tre förbundskaptensråd till Tomasson: "Det är jätteviktigt"

Under måndagen anlände de svenska spelarna till Porto där man under torsdagen ska ställas mot Portugal i den första landskampen under Jon Dahl Tomasson-eran.

Dansken blir den första utländska förbundskaptenen för det svenska landslaget och nu får han råd från den svenska tränarprofilen Hasse Backe, som bland annat har varit med i landslagsapparaten i Finland och Mexiko sedan tidigare.

- När du träffar spelartruppen för första gången är det ungefär tre punkter som det handlar om. Du ska tala om vad du vill som förbundskapten, du ska vara jättetydlig, det är nummer ett. Nummer två, det ska vara så tydligt att alla ska förstå vad det är vi vill. Nummer tre, 95 procent ska tycka att det vi gör är rätt. De tre grejerna, inled på det viset, förklarar Backe när han gästar podcasten Lundh och fortsätter:

- Sen handlar det om att identifiera de två-tre spelare som styr i truppen. Man tvingas lägga lite extra tid på de spelarna för att de påverkar de övriga så mycket, så identifiera de två-tre i hierarkin som styr det här.

Vad betyder det att han inte pratar svenska, varken till pressen eller till spelarna?

- Jag tror inte att det är något problem. Jag körde engelska med Finland, jag fick lära mig lite spanska med Mexiko och körde till slut träningarna på spanska, även om spelarna mestadels skrattade åt den. Men jag upplevde inga problem att prata engelska med spelarna i Finland.

Du bodde väl inte heller i Finland när du var finsk förbundskapten och det är på motsvarande sätt som Jon Dahl Tomasson ska göra nu i Sverige? Hur mycket blir det en black om foten om det börjar gå dåligt?

- Det får du höra, det blir garanterat negativt. Jag gjorde säkert på samma sätt som Jon kommer att göra, att resa ut först till spelarna som är utomlands. Det var ungefär samma situation med spelarna i Finland, inte lika många var utomlands, men ganska många i Bundesliga, Belgien och Nederländerna, så det blev resor dit för att se dem. Sen tror jag, lite med facit på hand, när jag väl började resa och besöka klubbtränarna i Finland ser du en match, du sitter och pratar med tränaren efteråt och kanske tar en middag, men sen blir det inte så mycket mer. Men om jag hade bott i Finland hade jag varit på fler matcher och jag tror att jag hade haft en tätare kontakt med de inhemska tränarna, vilket säkert hade varit en fördel, det är min känsla efteråt.

Det finns många paralleller till det som Jon Dahl Tomasson gör. Han väljer att inte bo här, vilket gör att han inte får de här relationerna om det börjar gå emot. Hur stor risk eller fara är det att han inte har någon som skyddar honom?

- Du skapar helt andra relationer om du varje helg åker till en allsvensk match, går ner i omklädningsrummet efter fajt, pratar med tränarna bara, håller den relationen och dialogen. Det betyder att i slutändan är chansen mycket större, om det börjar blåsa i landslaget, att de allsvenska tränarna står upp och skyddar dig. Det kan man missa i och med att man egentligen kommer att ha en väldigt ytlig kontakt.

Just att få lojaliteten när det blåser snålt, det kan det göra, är det ledarna som är viktigast? Är det en lagkapten? Han hade träffat Victor Nilsson Lindelöf, vi vet inte vem som är lagkapten men man kan gissa att de inte rycker bindeln från honom, är det viktigt att ha lagkapten och några till med sig?

Jon Dahl Tomasson har ännu inte haft något samtal med Janne Andersson, han glider lite på frågan och säger att det kanske kan vara bra. Vad hade du gjort? Hade du tyckt att det hade varit viktigt att prata med din företrädare, eller vill man hoppa över det och tänka framåt?

Vad är risken med det?

- Du blir påverkad. Jag tror att man som ny tränare blir påverkad av att prata med den tidigare, som nästan i alla fall är halvbitter eller helbitter, om du har fått sparken eller inte, men det har varit negativt. Jag tror att du skulle få höra så mycket skitsnack om de befintliga som finns kvar och det sätter sig lite i skallen. Jag har aldrig pratat med någon tidigare, jag vägrar, summerar Hasse Backe.

Lyssna på hela avsnittet av podcasten Lundh med Hasse Backe i spelaren.