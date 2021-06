Limpar var en gigant i Premier Leagues barndom - innan stora pengarna kom in: "I dag tjänar de 60 gånger mer"

Anders Limpar var en stor spelare i Arsenal i början på 90-talet, men pengarna var inte alls lika bra som de är nu. Numera kan spelare skriva nytt avtal när de fortfarande har kontrakt eftersom bosman-regeln finns, men det gjorde den inte då. I podcasten Lundh berättar Limpar om pengarna.

- Det var fan inte mycket. Jag räknade ut att de tjänar 60 gånger mer, de bästa spelarna i Premier League, mot vad vi tjänade. Jag hade bäst betalt i Arsenal, men i dag tjänar de 60 gånger mer. Vad är det för skillnad på Ian Wright och Paul Merson kontra Gabriel Jesus och De Bruyne och Sterling. Det är exakt samma, men de tjänar 60 gånger mer.

Hur känns det?

- Det är tiderna. Förstå mig rätt här, vi tjänade bra på den tiden. Men jämför du med dagens pengar så är det inte ens kaffepengar. Det är utvecklingen, det kan man inte vara bitter över.

Kunde man ana det? Du var där när man drog igång Premier League, kunde man ana den utveckling som har varit med tv-rättigheter och allt?

- Nej, inte då. Det kom 1997. Då hade jag precis lämnat för att åka hem till AIK. Jesper var sju år och vi ville få in honom i skolan. Då kom pengarna. 1995 kom Klinsmann in. Det var inte möjligt. Sedan kom alla stora spelare när Sky pumpade in pengar 1997-98. De som har spelat i England på 2000-talet är multimiljonärer. Med all rätt, för det är ett artisteri som att vara skådespelare eller musiker. Men lönerna accelererade från 0 till 100 bara över två säsonger.

Kan du också reflektera över att om du hade varit den stjärna du var då nu så hade du varit mycket större i Sverige? Premier League såg vi i Tipslördag november till mars, även om det började visas mer efter hand. Du hade fått ett helt annat genomslag i dag.

- På vår tid var det Berndt Rosqvist på DN som skrev "Anders var dålig i dag" eller "Anders var bra i dag". Det var ingen jävel som kunde se matcherna. Jag tävlade med Mark Hughes från Manchester United om vem som skulle bli årets spelare. Mark Hughes vann, jag kom tvåa. Det är i paritet med Kevin De Bruyne och Harry Kane. Det är samma sak, etta och tvåa.

Svider det lite?

- Det är sociala medier och tv som är bättre nu. Jag brukar få frågan om det var bättre förr. Nej, det var fan inte bättre förr, men det var lika bra. Annars kan man säga: är Harry Kane bättre än Alan Shearer? Kom igen, det kan man inte säga! Är Ian Wright bättre än Gabriel Jesus? Det går inte att göra de jämförelserna, det var lika bra. Fotbollen kanske är annorlunda på grund av att de spelar fotboll nu, det gjorde inte vi. Vi tog mer fram bollen så fort som möjligt.

