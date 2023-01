Lindahl om jobbiga hösten: "Frågade om jag skulle komma till träningen - kände bara att jag förstörde"

Hedvig Lindahl är utan tvekan en av svensk damfotbolls giganter. Som målvakt har hon vunnit en rad titlar och individuella priser för olika klubbar och representerat Sverige 15 mästerskap med medaljer i VM och OS. Efter sommarens EM i England lämnade hon proffslivet i utlandet och återvände till svensk fotboll i form av Djurgården.

Men hösten blev tuff med många rubriker och kritik från Djurgårdens supportrar. Något som var tufft för Hedvig Lindahl.

- Det var jobbigt. I innersta känslolivet, absolut. Ångest, jag ringde faktiskt till Magnus (Pålsson) en dag och frågade om han ville att jag skulle komma till träningen. Jag kände bara att jag bidrog till en massa drama och förstörde något. De hade en jättefin period innan jag kom till klubben, sen blev det bara drama, drama, drama. Då var han stadig, att han inte brydde sig så mycket om det och sade att det är klart att jag bidrar. Så tack till Magnus, säger Hedvig Lindahl i podcasten Lundh och fortsätter:

- Det är skönt att det har lagt sig, och jag gör vad jag kan för att det ska hålla sig lugnt. Jag har haft en bra dialog med folk som representerar supportergrupper. Vi förstår varandra ganska bra nu, skulle jag säga. Alldeles nyligen fick vi den kontakten. Jag tror att det som hände kan liknas vid att man har ett hus, jag har mitt vardagsrum, och så kom det in en gäst som sade ”du får inte bete dig så här”. Då blir jag förnärmad och undrar vad det är. På samma sätt klampar jag in i deras vardagsrum. Nu har vi hittat ett sätt, förstått att det blev lite missförstånd i vissa fall, vissa grupperingar som tog åt sig kanske inte hade behövt göra det, för det var inte de jag syftade på. Jag tror att vi har hittat ett sätt för båda att vara i vardagsrummet. Nu går vi vidare tillsammans. Det var väldigt intressant, jag tror att många lärde sig mycket. Jag lärde mig massor. Det var jobbigt också, så klart.

Hur reagerade spelarna?

- Jag pratade med en tjej som är riktig ur-djurgårdare, och det gjorde jag kontinuerligt. Jag pratade med Julia och Tilde, alla som är ur-djurgårdare vet vilka de här spelarna är och håller dem väldigt högt. För mig var det väldigt viktigt att höra vad de tyckte i den här processen. De var hela tiden jättestöttande. Men just dagen jag hade ringt till Magnus pratade jag med Tilde och frågade vad hon tyckte, och hon var så himla cool. Det här är en jätteung spelare, men sade att de hade varit med om mycket och att det inte var så farligt. Jag kände bara ”tack!” Jag vet inte hur gammal hon är, strax över 20, men jag kände att hon kunde hjälpa mig jättemycket i det läget. De har varit superfina, verkligen.

På något sätt är det detta ni velat ha lite också, supporterkulturen. Sedan finns det delar av den manliga supporterkulturen som inte bara är kul. Är det svårt på det sättet, att det blir vanligare och vanligare, man ser det inte minst i de stora klubbarna att supportrar som kanske bara följt herrarna tidigare börjar göra både och, och med det följer en massa andra regler, kanske oskrivna?

ANNONS - Ja. Vissa av de grejerna får vi ta. Vi vill ha folk på våra matcher, då kanske det inte kommer bli exakt som vi har haft det. Men för mig har det bara varit viktigt att förmedla att det som vi spelare får höra, det kan komma någon som har kollat på mycket herrmatcher, Premier League och allt möjligt, som kan säga att ”det är något med era matcher som är unikt, när jag går till matchen är barnfamiljerna i parken och det är en härlig stämning, det känns inte hotfullt”. Det vill man någonstans bevara, att man kan få ha det som sin ”usp” så vill man behålla det, och inte till varje pris få in folk på matcherna. Jag spelade i Chelsea när vi mötte PSG, och då hade PSG fått fantastiskt stöd och drag på sina matcher, men om jag är rätt informerad var det de som var avstängda från herrmatcherna. Så vill vi inte ha det, jag vill ändå kunna ta med min femåring fortsatt på matcherna.

Å andra sidan kommer folk tycka att du kan ta med din femåring på en del av herrmatcherna också, kanske inte ett derby?

- Jag vet. Man måste i det här vardagsrummet som jag var inne på kunna respektera varandra och förstå varandra. Vi är två kulturer som krockar lite. Det har varit viktigt för mig att förmedla, och nu har jag förmedlat det om och om igen. Jag tror att alla har hört det många gånger. Alla ska verkligen känna sig välkomna på våra matcher, det är ingen som jag inte vill ha där.

Alla vill ha draget, det är lätt att titta på Hammarby som har varit skickliga både med herr- och damlaget. Hur kan man jobba i Djurgården för att få mer supportrar och mer drag?

- Jag vet att det dels finns supportergäng som gör ett jättejobb, som har jobbat under en tid och investerat tid och pengar för att skapa en kultur och få det att växa fram. Det är med dem jag har haft en dialog med kring hur det kan bli bra. Jag har full respekt för dem, jag tycker att de gör ett jätteintressant jobb. De ska absolut inte känna sig träffade från någon kritik jag sagt. Sedan tycker jag att det också är en kombination med marknadsföring. Produkten är bra. Då behöver man också lägga ner marknadsföringen. Det här året har vår instagramsida börjat se riktigt bra ut. Man har gjort liknande inslag hos både herrar och damer. Det är viktigt att man fortsätter på det spåret, att visa att det är viktigt för oss att båda representationslagen får samma möjligheter. Finns det marknadsföring kring det hela väcker man relationerna. Det är egentligen bara marknadsföring och bygga relationer. Det är bara att kolla på vilka youtube-kanaler mina barn sitter och tittar på, eller barn generellt. Man kan göra en kanal om vad som helst om man bara är duktig på att bygga relationer. För mig är det marknadsföring.

I grunden är Hedvig Lindahl positiv till både allsvenskan i stort och Djurgården.

- Jag tycker att det var en positiv överraskning att se att det finns ett riktigt drag runt damallsvenskan. Jag tycker att matcherna har varit riktigt utmanande. Nu är så klart vi ett lag som inte konkurrerar i toppen av damallsvenskan, så det blir utmanande av den anledningen, men jag tycker ändå att det är ett bra drag. Det kände jag innan jag skrev på för Djurgården, jag tittade på lite matcher, visserligen från distans via en skärm, men jag blev imponerad över det tekniska och det taktiska. Det var kanske bättre än jag upplevt när jag inte har följt det så nära. Det var en positiv överraskning. Nu har de röstat in vårt lag in i den riktiga strukturen, om jag nu ska uttrycka mig så, båda representationslagen är under samma organisation, det är ett nytt beslut och det gläder mig, att man tar det på allvar och att vi vill åt det här hållet.

Sportsligt hoppas Hedvig Lindahl att Djurgården ska kunna ta kliv under 2023.

- Förra året var det en rollsökningsprocess, Magnus Pålsson fick försöka sätta sin prägel på allt. Förhoppningsvis blir det rätt, att något klickar till i huvudet. Det är förhoppningen. Då borde vi kunna ta några kliv upp i tabellen. När jag var i Chelsea mötte vi Rosengård en vinter, det var väldigt jämnt. Apropå England mot Sverige. Sedan kom ett eller två värvningsfönster, och Chelsea har tagit fart uppåt, medan Rosengård inte lyckats på samma sätt i värvningsfönstren. Man måste hela tiden jobba väldigt hårt, det vet du bättre än någon annan, för att bygga om och renovera sitt hus hela tiden om man ska vara med i den konkurrens som sker, även i Sverige. Det är många lag som säger att de vill konkurrera, och som du nämner, när Malmö FF och IFK Göteborg kommer upp, Elfsborg, det finns fler exempel. Det kommer bara bli mer och mer konkurrens där uppe.