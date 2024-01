Miljardären och FC Stockholm-sponsorns kaxiga profetia: "Kommer att hamna i allsvenskan"

Entreprenören Fredrik Wester har varit framgångsrik med spelbolaget Paradox där han är storägare och vd. Numera bor Wester i Barcelona och har där investerat i spanska Gimnàstic de Tarragona som ligger i tredjedivsionen och äger en femtedel av klubben, men där lån är på väg att ge ett större ägande.

Fredrik Wester har bland annat träffat supportrar till klubben för att förklara hur han ser på framtiden och bemöta deras oro över vad han vill göra.

- Först och främst så sa de: du gör väl inte det här för att tjäna massor av pengar? Då sa jag: hittills har jag bara förlorat pengar och jag har inte sett någon ljus ekonomisk framtid för mig personligen över att vara med. För mig är det här en resa, jag har velat vara med i en fotbollsklubb på det här sättet i kanske hela mitt liv, säger Fredrik Wester i podcasten Lundh.

- Det är egentligen det viktigaste, att de får den förståelsen för att det finns en långsiktighet, en tanke, att jag kommer med idéer om vad man kan göra bättre, som inte är att trampa alla på fötterna, utan nya saker som till exempel hur vi använder data, hur vi scoutar, hur vi gör klubben mer internationell eller hur vi jobbar mer digitalt. Jag hoppas att de börjar förstå att det är seriöst.

Vid sidan av sin spanska satsning är Fredrik Wester sponsor, via sitt bolag Kichi Invest, till hårdsatsande FC Stockholm som ligger i division 1. Klubben som plockat in Rikard Norling som tränare.

- Det är en rolig historia och jag tror att min roll där har överdrivits en aning, för att det här är en klubb där det är några engagerade själar som har kört klubben sedan 2010 i den lägsta divisionen, om det var division 8 eller division 7 kommer jag inte ihåg. De har verkligen gjort ett kanonjobb och jag blev tillfrågad för ett par år sedan när de låg i division 3 när Johan Mjällby var tränare och fick komma med på någon middag och prata med dem.

- Jag är svag för galningar, folk som säger: vi ska göra det här, vad tror du? Har du en någorlunda sammanhållen plan, för det är lätt att snacka, men när man också ser det "track record" som de hade, hur de har rekryterat spelare och hur de har rekryterat tränare är det klart att man blir lite imponerad. Då sa jag att jag gärna vill vara med på ett hörn, men ibland beskrivs det som att man har lagt in massor av pengar.

Hur mycket pengar är det du skickar in?

- Det är några hundra tusen per år, det är inte några jättepengar i de sponsoravtalen.

Vi som ser det utifrån ser ditt investmentbolag skicka in pengar och tror att det är mer och att det är du som ligger bakom det?

- Så är det. Jag brukar säga till mina närmaste vänner när de frågar hur mycket pengar jag har lagt in. Då säger jag att om jag hade lagt in seriöst med pengar så hade vi redan varit i allsvenskan, men jag tror inte att det är rätt sätt att bygga en sådan klubb på. Vi kommer att hamna i allsvenskan med den här klubben, det är jag helt övertygad om.

Och du kommer vara med och stötta?

- Jag kommer att vara med som sponsor på den resan, men jag kommer inte att lägga in de pengar som krävs för att vi ska ta det steget. Man måste bygga en klubb organiskt, både med fansen och med sättet man rekryterar spelare. Annars blir det bara en liten varmluftsballong och när någon sticker hål på det så pyser det ut. Jag vill att den här klubben ska klara sig utan pengar från mig också - och det kommer den att göra om ett par år när de är uppe i superettan eller allsvenskan.

- Det skulle de säkert göra nu också, det skulle kanske ta lite längre tid bara. Jag ser lite sura kommentarer: "det är en plastklubb" eller "det är en hittepå-klubb". Det är det absolut inte, det är precis tvärtom. Det är en klubb som drivs av eldsjälar som kan vad de håller på med och jag är superimponerad av vad de har gjort. Jag vill bara tona ner att det inte är som att få pengar av en arabisk shejk som har kommit in.

De spelar på KrisFnebergs IP och gästspelar ibland på Stadion i Stockholms innerstad. Jag såg också just det när man kollar på att det är folk som är kritiska: det är Stockholms motsvarighet till FC Köpenhamn och de pekar på att du kommer in med pengar. Men du menar att det inte är den sanna bilden?

- Nej, men det jag säger som motsats till det är att om jag hade stoppat in seriösa pengar så hade vi varit i allsvenskan nu, därför att det är en ekonomisk fråga. Så enkelt är det, det är egentligen den förklaringen. Men jag förstår att man kan få den bilden, absolut, och det är därför jag säger det nu.

- Jag har försökt få in folk i mitt nätverk och få dem intresserade av klubben, jag har använt alla mina medel och kontakter, även om det kanske inte har lett så långt alla gånger heller, för att alla inte är lika sugna på fotboll som jag är. Men förutom det är det väldigt begränsat vad jag har för inflytande och saker att säga till om i klubben.

