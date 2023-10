Nanasi om svala relationen till Milojevic: "Tyckte inte jag höll nivån"

Sebastian Nanasi slog sig in i Malmö FF 2021 och fick bland annat spela från start i Champions League-mötet med Chelsea. Men under våren 2022 blev det allt mindre speltid under Milos Milojevic ledning, vilket resulterade i en utlåning till Kalmar FF.

- Cupen började bra, vi gick hela vägen till final, jag var involverad, jag fick spela, gjorde något mål och någon assist. Sedan kom allsvenskan och så blev det mindre och mindre och sedan var jag utanför truppen, säger Nanasi i podcasten Lundh.

- Sedan pratade jag med Milos som var tränare, det var att jag inte höll nivån, han tyckte inte att jag var tillräckligt bra för att spela i Malmö. Då får jag titta på något annat och så kom Kalmar som ett alternativ, sedan blev det väldigt bra till sist.

Hur är resan i ditt inre från att gå från "Sebbe you will start tomorrow" i Champions League, till att du inte håller nivån för Malmö FF på ett drygt halvår kanske?

- Det var inte skitkul att höra och det var väldigt tufft, speciellt mentalt, som vi snackade lite om innan just de här tankarna som man får, är det verkligen så, är det sant? Men som jag sa, jag slutar aldrig tro på mig själv, så till sitt fick vi hitta en lösning och jag visste om redan när jag pratade med "Henke" (Henrik Rydström), innan jag åkte till Kalmar… Att det skulle bli riktigt bra.

Jag tänker ändå att det måste vara lite svårt när man är så ung att vara helt säker på vad står jag. Just att det svänger så att det är ena svängen så startar man i Champions League, nästa så är man inte bra nog?

- Nej, det är klart. Det blir mycket tankar och det är inte jättekul att höra. Man får försöka lägga dem åt sidan och bara fokusera på vad man kan göra. Till exempel träna, ännu hårdare eller försöka göra det så bra som möjligt ute på träning. Jag tror det kommer, men att ge sig bästa förutsättningar för att vara redo när chansen väl kommer.

Hur var din relation med Milos Milojevic?

- Jag tycker vi hade en bra relation i början men sen så svalnade den lite. Men det blir väl kanske förståeligt, jag spelade mindre så vi pratade också mindre. Vi snackade inte lika mycket utanför planen så den var ganska sval i slutet, summerar Nanasi.

Lyssna på hela avsnittet av Lundhs podcast med Sebastian Nanasi i spelaren.