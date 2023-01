Nymans förklaring till tunga säsongen: "Då blev det lite skakigt i truppen"

IFK Norrköping tog SM-guld under 2015 och har sedan dess utmanat i toppen av allsvenskan, men gick i fjol tungt och slutade på tolfte plats i serien. I mitten av juli fick dåvarande chefstränaren Rikard Norling sparken, och drygt en månad senare tog dansken Glen Riddersholm över.

Nu ger Peking-profilen Christoffer Nyman sin syn på varför det inte gick som planerat 2022.

- Under förra året speciellt tror jag att det till stor del var den mentala biten. Vi fick dåliga resultat, tappade matcher i slutet, flera matcher. Vi kom aldrig riktigt ur den trenden, vi fastnade i en ond spiral. Samtidigt var det en omsättning på ledare och spelare, då blir det lite skakigt i truppen, säger han i Fotbollskanalens podcast ”Lundh” och fortsätter:

- Något mellanår kan absolut komma, men samtidigt ser man fram emot att Glen ska få en försäsong i ryggen och får bygga på sitt sätt från början. Hans ankomst handlade egentligen om att göra det så bra som möjligt under hösten, och nu börja bygga för nästa säsong.

Det naturliga är ofta att man byter tränare, men vad kände man som spelare när Rikard Norling fick gå? Hur kände du?

- Det är alltid tråkigt. Jag gillar Rikard otroligt mycket. Anes och Vedran som kom in testades på en allsvensk nivå som de inte har varit på som huvudtränare, jag ska hylla dem också, för de gjorde det fantastiskt bra. Sedan kände föreningen att de behövde få in en huvudtränare som har varit med lite längre, då kom Glen in. Men det är tre tränare med tre olika spelsätt, det är klart att det blir att ställa om lite, säger Nyman.

En del tunga spelare har dragit nu, är det för att det är sådan turbulens?

- Det vet jag inte, det kan jag inte svara på för att vara ärlig. Jag kan bara säga att i mitt fall handlar det inte om det. Jag vet vilken potential och kapacitet som finns i den här truppen. Sedan behöver den spetsas lite till, det behövs inför varje säsong när spelare lämnar och kommer. Men nej, det tror jag inte är anledningen till att någon har lämnat.

Glen blev också lite ifrågasatt. Vad tycker du att han har som inte riktigt kom ut, i och med att han hoppade in mitt under en säsong?

- Det märkte man ganska tidigt, att han hade många idéer och tankar för hur han vill spela sin fotboll. Det var svårt för honom att pränta in det på så kort tid, jag tror att han hade en vecka inför första matchen, då skulle han sätta ett spelsätt för bara den veckan så att vi skulle överleva Elfsborg borta. Men han har under höstens gång sagt att det är grejer på gång. Vi får se, det blir spännande.

Vad tror du att det blir för Norrköping vi får se under 2023?

- Ett väldigt löpstarkt lag som jobbar hårt, men samtidigt får in anfalls- och passningsfotbollen som vi har haft tidigare år. Det är den identitet vi har haft de senaste åren, snabb anfallsfotboll. Jag tror och vet att vi kommer att fortsätta med den identiteten. Mycket kamp och vilja kommer det nog att bli också.