Peterson öppnar för Örgryte-flytt i framtiden: "Hade varit coolt"

Kristoffer Peterson gör just nu succé i Heracles i Eredivisie. Göteborgaren lämnade tidigt Sävedalen för att bli ungdomsproffs i Liverpool. Då nobbade han klubbar som IFK Göteborg och Örgryte. Just Öis var dock klubben som Peterson drömde att spela för under sin uppväxt, och någon dag hoppas han att drömmen ska bli sann.

- Någon dag hade det varit coolt. Just känslan att göra mål på Ullevi… det var min stora dröm när jag var liten. Inte Barcelona eller så, utan min dröm var den jag såg framför mig, och det var när jag hejade på Öis. Det är klart att det vore kul en dag. Men jag är 23 år gammal och det är inte på tapeten nu. Vi får se vad som händer, säger Peterson till podcasten Lundh.

Hur mycket hänger du med i svensk fotboll och Örgryte?

- Jag följer svensk fotboll jättemycket, allsvenskan och superettan. Jag har två vänner som spelar i Gais nu, så jag följer nästan dem lite mer nu.

Du börjar bli Gaisare?

- Jag var på derbyt i våras, och många Öis-supportrar kommer bli sura över detta, men när dina två bästa vänner spelar i Gais – var går då gränsen? Det var otroligt svårt. När Öis-klacken sjöng så sjöng jag med, men samtidigt ville jag att min bästa vän skulle göra mål. Det var en väldigt komplex situation.