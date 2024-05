Rinne drömmer om Djurgården: "Hoppas den dagen kommer - finns på min bucket list"

2016 lämnade Jacob Rinne Örebro SK för ett utlandsäventyr. Därefter har det blivit spel i Gent, Aalborg och nu senast i Al-Fateh. Men 30-åringens kontrakt löper ut den 30 juni och i podcasten Lundh har Rinne förklarat hur han riskerar att gå miste om sin kontraktsförlängning med den saudiska klubben.

Detta har inneburit att han har behövt titta på andra alternativ inför sommaren. När Rinne får frågor kring var han ser sig själv i framtiden är han tydlig med att en flytt till allsvenskan - och favoritlaget Djurgården - är en av drömdestinationerna innan karriären summeras.

- Nu ska jag inte sitta och säga för mycket, det kanske inte är så bra för min business att sitta och säga att min högsta önskan är att spela för Djurgården, men det har varit en dröm sedan jag blev Djurgårdssupporter. Det är något som jag har på min bucket list eller vad man ska säga. Jag hoppas att den dagen kommer att komma. Sen om den kommer nu eller om ett år… det vågar jag faktiskt inte svara på, förklarar Rinne i podcasten Lundh.

Jag läste en intervju med dig i Arab News där du pratade om att den saudiska ligan har blivit bättre och man kanske ändå kan ta sig till de större ligorna. Om det inte blir det här drömkontraktet i Saudi, är det det som är målet, att hålla dig ute?

- Det är fortfarande något som jag måste ha i åtanke, det ekonomiska.

Är det bara det?

- Nej, det är inte bara det. Om det handlar om småsummor väljer man såklart det som är bättre socialt och det man vill. Men när det handlar om mycket större summor måste man såklart överväga det också. Det är såklart att jag vill vara ute i Europa, men det beror också helt och håller på vad det handlar om. Jag har familj, jag har barn som snart kommer upp i åldrar där man ska hitta skolor till dem och allt sådant måste klaffa. Det är inte bara så att man ska välja en klubb bara för att det är ute i Europa. Det är många saker som man måste förhålla sig till just nu.

Hur mycket tuffare är det för målvakter med tanke på att det bara finns en position?

- Det är väl lite tuffare för oss. Som du sa, det är en position det handlar om och det är många saker som spelar in för att man hittar en klubb som man verkligen vill till eller som passar helt perfekt när det handlar om alla parametrar. Det ska vara att någon klubb inte är nöjd med sin, eller att de är jättenöjda och säljer sin. Sen ska de gilla min profil, det är många saker som ska spela in för att en klubb ska vilja ha en. Det är lite annorlunda, man kan inte heller vara någon utfyllnadsspelare - om man är det kommer man troligtvis sitta på bänken i 30 plus matcher, så det är lite tuffare.

Du är från Laxå från början, men sen Forward och Örebro. Nu är Örebro i superettan, men när man läser intervjuer verkar kopplingen vara tydligare till Aalborg och sen finns den här drömmen om Djurgården, det känns inte som att det är Örebro/Laxå som lockar?

Annons - Just nu har väl Örebro haft lite halvtuffa år bakom sig. Nu ser det bra ut, de har fyra raka och vann derbyt senast, det ser positivt ut för dem. Men jag tror att om det blir Sverige så finns det egentligen bara ett alternativ.

Och det är Djurgården helt enkelt. Men snackar du med Bosse Andersson? Jag gissar att du fortfarande jobbar med Miro Jaganjac?

- Ja.

Snackar han med Bosse Andersson?

- Det hoppas jag att han gör. Det är klart att jag skriver till Bosse då och då, sen kan det vara grattis-sms till någon seger eller så. Vi håller kontakten och uppdaterar varandra, men det är inte mer med det egentligen.

När känner du att du måste bestämma dig?

- Det måste jag väl göra innan sista augusti när fönstret stänger tror jag. Det är klart att man inte vill sitta utan lön i några månader, men jag känner ingen större stress när det kommer till klubbval.

Finns det intresse som du har från…

- Jag har inget konkret på bordet. Sen vet jag att det finns klubbar, för nu går klubbar in i en period där de kanske ska börja kolla på nästa säsong och så vidare.

Är Aalborg ett alternativ? De är på väg upp i högstaligan igen.

- Jag hade en fantastisk tid i Aalborg rent socialt och i klubben och jag tackar dem för allt de har hjälpt mig med sportsligt och socialt. Men jag tror ändå att det är ett avslutat kapitel i min fotbollskarriär som jag kan blicka tillbaka på och vara väldigt tacksam, stolt och glad över. Jag tror att det tåget har gått, utan att säga för mycket.

podcasten Lundh med Jacob Rinne