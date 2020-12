Rydström om Sirius "moneyball"-liknande strategi: "Vi gick inte bara på ögat"

Henrik Rydström gjorde stor succé som tränare i Sirius den gångna säsongen. Framför allt imponerades kritiker av lagets offensiv där spelare som Yukiya Sugita och Stefano Vecchia stack ut i positiv bemärkelse.

Just nu letar Henrik Rydström nytt jobb då han lämnat Sirius och i podcasten Lundh berättar han om hur han upplever styrelser vi tränarrekryteringar.

- Jag tror att det är väldigt skiftande. Det går tillbaka till det jag sade om att det är svårt att bedöma en tränare. Då blir det lite flavour of the month eller flavour of the year. Det kan bero på faktorer som vi tränare egentligen inte styr över. Jag tror att det generellt finns ett större jobb att göra för klubbar när de ska anställa tränare. Att undersöka ännu mer hur jag som tränare vill jobba i vardagen och bedriva träningsverksamheten och utveckla spelet, hur agerar jag om vi kommer in i en rad av mindre bra resultat eller kring att fortsätta bra resultat. Men det är tidsbrist, det är snabba beslut. Det blir mer från dag till dag än år till år. Det tror jag att man faller in i som klubbar. Det finns mer att göra där, säger han och svarar på frågan vad som är viktigast för honom när han nu söker jobb på nytt.

ANNONS

- Det finns lite olika typer av tränarjobb. Tittar man på storklubbarna så är det häftigt bara att ponera att vara i Djurgården eller Malmö eller Blåvitt, inte för att jag säger att jag är på den nivån. Du pratade även om Norrköping. Där har du resurser och möjligheter och en kvalitet på spelarna som är jävligt intressant. Samtidigt vet man också där att det blir väldigt mycket resultat här och nu. Vi kan ta Poya, som är en väldigt skicklig tränare och som gjorde många bra saker i Göteborg, han kom in i en period där det blev väldigt mycket kryss, matcher där de kunde ha vunnit. Jag såg när de mötte Falkenberg, det var obegripligt att de inte vann den. Det blir en negativ spiral, hur bryter man den? Det är också en del av tränaryrket. Han hade en hel del otur och fick sparken. Hur kan man skapa en långsiktighet även i de klubbarna? Kommer man in i den miljön som tränare där det är väldigt kortsiktigt? Jag tror att det är nyttigt att vara i den. Jag älskar att försöka hitta sätt att vinna varje match och varje dag. Men sedan finns det andra klubbar, Sirius är ett exempel, där vi valde en väg kring hur vi skulle jobba. Vi kanske skulle åka ut, men då skulle vi åka ur på våra egna premisser. Det är en annan typ av miljö. Men för att svara på din fråga: jag försöker att hitta en miljö där man jobbar ihop med människor som är vettiga. Det kan låta självklart och futtigt, men det är inte så självklart och futtigt. Jag pratade om Hasse Larsson, han är ju galen, men på ett jäkla skönt sätt där jag vet att han kommer att göra allt som står i hans makt för att få till något bra. Men det var det som skar sig lite i min relation med Nanne, som jag högaktar och som har gjort något fantastiskt bra genom så många år, men han var inte benägen att prata. Han ville tänka mer, och jag vill vara i en miljö där man kan utmana sig själv och prata och diskutera. Det är viktigt när man väljer en ny arbetsmiljö.

ANNONS

En del av tränaryrket kan vara att man är inblandad i transfers. I Sirius var det Ola Andersson som skötte det, medan Jens Gustafsson är mer manager i Norrköping. Vad vill du vara där?

- Ola och jag var väldigt tajta. Nu pratar han inte mer med mig, han är skitarg… Nej, det är han inte!

Det är du van vid, att folk bryter med dig…

- (Skratt) Ja! Men vi pratade flera gånger om dagen. Han var väldigt införstådd med hur vi ville spela. Han var med i de diskussionerna. Vi kunde prata om vissa namn, och då kunde jag säga vilken spelare som var mer intressant. Ola kunde fråga om jag skulle spela en viss spelare, då kunde jag säga nej. Sedan handlade det om att utifrån budget och plånbok hitta möjliga spelare. Jag var inne på att prata om spelartyper och vilka egenskaper jag tyckte var viktiga för hur vi spelade, då hittade vi dem. Det tycker jag är ett jäkla bra sätt. Sedan försökte vi använda siffror, så att vi inte bara gick på ögat. Vi försökte kolla upp hur de var som personer och hur de var som spelare.

ANNONS

Lite Moneyball light?

- Ja.