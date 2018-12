Segers kritik mot SvFF-pampen: ”Varför ska han få prata om det men inte vi?”

Damlandslaget låg i en konflikt med svenska fotbollförbundet om spelarnas avtal, där landslaget spelade i nästan ett helt år utan avtal. Till sist slöts ett avtal och i samband med en intervju med Aftonbladet under sommarens VM-slutspel i Ryssland gick Sjöstrand ut och sa att damerna hade fått mer än vad de begärde.

I podcasten Lundh berättar Caroline Seger att hon också uppmärksammade uttalandet från Svenska fotbollförbundets generalsekreterare.

- Jag läste detta också. Jag kan vara ärlig med att man tar tag i det direkt och har ett samtal med Håkan där man tycker olika.

Han tycker att ni fick mer än vad ni begärde, du håller inte med?

- Nja… Vi pratade egentligen mer om att han hade gått ut och pratat om avtalet, för det är exakt samma, det är en lojalitet där också. Varför ska han få prata om det men inte vi? Det var om det jag hade ett samtal med honom om vad jag kände. Jag blir ganska orkeslös av alla saker som händer hela tiden, man får fokusera på andra saker än fotbollen. Min åsikt är att vi har fått avtalet vi har velat, men inte mer, skulle jag säga.

Det var inte länge sedan du skrev på Instagram och ifrågasatte om Fifa och Uefa ens ville att ni skulle hålla på med fotboll. Du pratade om att vara orkeslös, hur känner du med tanke på den skeva fördelning som är? Vi pratade tidigare om den skeva fördelningen i Nations League. Hur känner du kring det?

- Det är en ständig fråga, och det är hela tiden otroliga skillnader. Det är det man känner som fotbollsspelare, jag tror att vi är många som känner att ju äldre du blir och ju större du har dragit i detta och försökt göra något, för det är nu som jag kan höras och synas - det är klart att det tar på krafterna, att hela tiden känna att det finns saker att göra. Det är en ständig kamp, det är inget som tar slut bara för att pratar. Skillnaderna är jättestora, det vet vi om, och jag står fast vid att jag förstår skillnaderna i sponsring och åskådarintäkter, men jag kan inte respektera när det åtminstone inte går i rätt riktning. Jag vill inte se att vi står kvar och stampar och att vi när jag slutar min karriär är kvar på samma ställe som tidigare. Jag vill se att under mina 10-15 år som landslagsspelare har gått framåt, det ska gå åt rätt håll. Annars är vi jäkligt fel ute. Nu har Fifa gått in och ändrat prispengar, men gapet är samma. För mig är det en skev bild, för hade man bara gjort den här ökningen och herrarna hade stått still så hade jag förstått det mer. Återigen känner man att de ger oss för att vi ska vara tysta och sluta gnälla, och att de då kan öka för herrarna för att tjejerna har fått lite pengar. Det rimmar inte hos mig.