Wernbloom om Blåvitts tuffa behandling av yngre: "Det är inte så att man ska vara slav"

Pontus Wernbloom kom till IFK Göteborg för första gången 2004, som 18-åring, och stannade till sommaren 2009 då han flyttade till AZ i Alkmaar. Under Wernblooms första sejour i klubben var det ett hårt klimat för de yngre spelarna, berättar han. En del diskussion runt Blåvitt på senare år har handlat om att laget behållit "den gamla" stilen där de yngre spelarna hämtar bollar på träningarna och så vidare. I veckans avsnitt av podcasten Lundh fick Wernbloom svara på hur han ser på den så kallade uppfostringen.

- Ja, jag förstår vad du menar. Jag tror att, så här, jag tror inte det är bra för alla, det är nog många som har trillat mellan stolarna där genom åren. Men för mig har det alltid varit bra, jag behövde den strukturen och den disciplinen. Jag har en oerhörd respekt för auktoriteter och sådär. Jag har egentligen alltid spelat bäst under personer där det varit väldigt strukturerat och uppstyrt, där det finns äldre i laget som leder "by example". Just det här med att samla bollar och så. Det tycker jag ändå, inte bara inom fotbollen, någonstans är respekt för de äldre. Som jag tycker att man kanske håller på att tappa nu för tiden, säger han och fortsätter:

- Inte så att någon är mindre värd än någon annan på grund av det, men snarare att man gör det med ren hyfs och det är väl någonting man försöker ha med sina barn också, att respektera de äldre. I ett fotbollslag så finns det hierarkier men jag kanske inte tycker att det ska baseras på hur bra du är, utan det kan väl gå efter ålder, hur länge du har varit med och sådär. Att man någonstans har kvar det här att man respekterar de äldre. Det är inte att man ska vara slav eller sådär. Så länge det håller sig till bara bollar, att man förbereder inför träning och tar av och sådär, då tycker jag att man håller det på en bra nivå. Sedan tycker jag att allting har gått framåt, det var ju väldigt mycket hårdare klimat när vi kom upp och det har ju avmattats, vilket såklart är bra, det får man ändå säga.