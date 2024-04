IFK Göteborg-ordföranden blev kvar - trots kritiken: "Började göra rätt saker"

IFK Göteborgs kräftgång fortsätter och 2023 var laget ett Adam Carlén-mål på stopptid mot Varberg från att tvingas till negativt kvalspel för att hålla sig kvar i allsvenskan.

Efter säsongen har IFK Göteborgs ledning, med ordförande Richard Berkling i spetsen, fått kritik. När Berkling gästar podcasten Lundh förklarar han vad det är som behöver förändras i föreningen.

- Om man pratar om centrallinjen i fotboll, målvakt, mittback, central mittfältare och anfallare, det är viktigt att ha stabilitet i sin centrallinje och sen kan man bygga runt det. Samma sak kan man se i en idrottsförening eller svensk fotboll, där centrallinjen går från ordförande eller klubbdirektör, sportchef eller teknisk direktör till tränare, säger Berkling och fortsätter:

- Om vi tittar på föreningarna som ligger i topp i allsvenskan så har de i genomsnitt mellan sju och tio års tjänstgöringstid per person på de posterna. Då ska man komma ihåg att tränare byts betydligt oftare. Jag vet att Malmö ligger på ungefär 7,75 år per sådan roll, till och med tränare och då har Malmö bytt tränare relativt ofta, vilket betyder att de andra har varit där i ungefär tio års tid. Det finns två lag som har haft hög omsättning på centrallinjen i den organisatoriska strukturen och det är IFK Göteborg och AIK. Vad som är hönan och ägget i det här, vad som har givit vad, det kan jag inte analysera fullt ut, men jag kan konstatera att det här är ett hantverk där du behöver lära dig saker och få vissa saker på plats, där du kanske också rekryterar i rätt fas.

Berkling berättar även att det blåser positiva vindar och att det finns gott om tillförsikt inför framtiden i IFK Göteborg.

- Sedan jag kom in i styrelsen 2018 är det första gången som vi har haft en klubbdirektör som har rekryterat en sportchef, som sedan har rekryterat en tränare. Innan har det alltid varit lite osynkroniserat. Ibland måste vissa sådana saker läggas på plats i rätt ordning och sedan måste man ha uthålligheten och se att du får tid att driva förändring, men kontinuitet av något som inte är bra är inte heller önskvärt. Det är också därför vi gjorde en väldigt sen förändring, som tål att kritiseras, i början av förra året där vi bytte tränare tre veckor innan säsongsstart. Det handlade inte så mycket om de kortsiktiga resultaten, det handlade mycket mer om att vi inte såg en utveckling åt det håll som vi hade bestämt.

Gick det inte att ta en diskussion med Mikael Stahre?

- Absolut, jag har flera gånger tidigare sagt att jag är helt övertygad om att Mikael Stahre räddade oss i allsvenskan den säsongen. Han kom in med sitt ledarskap och fick oss att prestera väldigt bra under den hösten. Men man får nog skilja på… visst ledarskap är väldigt bra på att driva kortsiktig prestation och få ut maximalt ur ett underlag. Det finns ett annat ledarskap som är mer skickligt på att driva utveckling och driva långsiktig prestation. Utan att recensera individerna kan jag konstatera att IFK Göteborg behövde… det var en omläggning för att utveckla verksamheten, så att vi får kontinuerlig utveckling och att vi kan fylla på med nya spelare, förklarar Berkling och fortsätter:

- Drömscenariot för 2024 är att vi klättrar i tabellen, upp på en nivå där vi har behaglig marginal ner till strecket, men också klarar av att sälja spelare till betydligt högre transferintäkter än vad vi har klarat av tidigare, utan att det får en negativ effekt i tabellen. Det ska inte vara så att vi säljer någon av våra spelare som vi med glädje har utvecklat och sedan sitter vi med andan i halsen och tänker att vi ska rasa som en sten i tabellsystemet. Den utvecklingen var den vi ville se och det ledarskapet känner vi att vi har på plats nu i form av Ola (Larsson) och Jens (Askou).

Du är omvald för ett år, hur resonerade du när du valde att säga till valberedningen att du ställer upp för omval och vill köra vidare?

- Efter ett år som 2023 är det klart att man måste ta ett steg tillbaka och fundera på ”har jag rätt energinivå?” för det tar rätt mycket kraft att vara där nere. Alla som är med och jobbar runt IFK Göteborg vill se en positiv utveckling, man vill ge tillbaka till publiken som kommer i ur och skur. Vi slår publikrekord trots att vi har ett sportsligt riktigt, riktigt dåligt år och det är klart att man känner att man inte levererar. Sen behöver man titta på vad som är mitt bidrag i det, mitt bidrag i att ta oss ur det, vad kan jag bygga vidare med? När vi gjorde den analysen och jag när jag själv kände ”att lämna nu, då känns det som att man överger”. Risken är att man då tvingar fram en ändring till, så att det blir 180 grader åt ett annat håll.

- Vi kände nog att från och med april förra året var vi på rätt väg med den långsiktiga verksamheten, vi började göra rätt saker. Jag tycker att det var ett väldigt bra sommarfönster som vi gjorde och det tycker jag är lite signifikant för den hur den omläggningen gick till. Med styrelsearbetet känner vi att vi har levt i den här förändringstiden lite längre än de sportsliga resultaten.

Richard Berkling fortsätter:

- Faktum är att misstagen som ledde fram till sportsliga prestationer 2023 gjordes 2022, det finns en liten fördröjning i detta. Vi var nog längre gångna än vad som övriga föreningen, medlemmar och supportrar kanske ser, det gjorde att vi ville fortsätta driva på det. Jag var tacksam över att samtliga i styrelsen ställde upp för omval. Vi hade ett väldigt utmanande 2023, men det var samtidigt det året som vi har skapat och gjort mest. Det blir lite paradoxalt när man på plan har ett av de sämsta åren som vi har haft, men runt omkring har vi ett ganska bra år prestationsmässigt. Det fällde nog avgörandet för mig att ställa upp ett år till.

Du blev omvald, hur upplever du annars att förtroendet är för ditt ledarskap?

- Det är klart att det är ifrågasatt om vi hamnar på 13:e plats, det ska det vara. Sen hur mycket av det som är kopplat till mig som individ, eller till mig som representant för styrelsen eller verksamheten, det får andra uttolka. Men om IFK Göteborg ligger på 13:e plats och nio poäng efter 15 omgångar, då är man kritiserad - och ska vara det.

Den valberedning som först var föreslagen var inte fulltalig, det blev stadgeläsningar och det var rätt upprört och sen blev det en annan valberedning som tog över. Hur ser du på det som ändå är en signal att medlemmarna går på och tillsätter en annan valberedning för att de vill sätta ett annat ljus på styrelsen och även dig?

- Det är det fina i svensk fotboll och medlemsdemokratin, att den möjligheten att påverka finns. Jag har full respekt för att man vill se förändring efter ett år som 2023 och jag tycker ändå att det går till under ordnade former. Man följer den tradition vi har, man följer stadgar och regelverk, så även om diskussionen ibland går hett till tycker jag att det sker under ordnade former och med en relativt hög respekt, givet hur utsatt läget faktiskt var under delar av 2023.

Den senaste sjuårsperioden som man pratar om i Blåvitt historia, den har varit svag och man har haft en plan att man skulle lyfta. Är det så att medlemmarna helt enkelt inte har sett det arbete som ni gjorde och att det kommer att utkristallisera sig 2024 i det som du efterlyser, bättre position, bättre försäljningar och annat?

- När vi ligger på 13:e plats kan inte jag sitta och säga att vi är missförstådda. Vi hade nio poäng efter 15 omgångar, vi bytte tränare tre veckor innan säsongsstart, vi hamnar på 13:e plats och säsongen räddas av att Adam Carlén har väldigt stora skor – att då säga att vi är missförstådda, då har jag inte jag förstått vad det handlar om. Vi satte oss i en situation där vi med rätta ska vara kritiserade, konstaterar Richard Berkling och summerar:

- Att komma på 13:e plats, kom ihåg att vi gick ut och sa att vi hade gjort en större sportslig satsning än vad vi hade gjort på många år inför 2023, vilket vi hade. Vi hade satt truppen tidigare, vi hade satsat mer pengar än vad vi hade gjort sedan 2017, vi hade långt kontrakt på unga spelare för att få en stabilitet, så att inte tränare eller sportchef ska behöva byta spelare mitt under säsong. Vi hade riggat oss och vi hade två år med raka åttondeplatser. Om man tittar på utveckling i historien, så sker det oftast efter en platå ”nu har vi stabiliserat oss, nu gör vi ett ryck”. Vi gjorde ett ryck, men vi gjorde ett ryck neråt, så det är klart att man måste tåla både kritik och granskning i det. Däremot kan man säga att vi har korrigerat mycket av det redan under 2023.

Lyssna på hela avsnittet av podcasten Lundh med Richard Berkling i spelaren.