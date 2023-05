Berghuis bötfälld av Ajax – slog supporter efter match

Ajax har hackat betänkligt under säsongen och var snabbt borta från kampen om ligatiteln. Även i Champions League var det motigt och laget bommade avancemanget bakom suveränerna Liverpool och Napoli.

Det var därför symptomatiskt för hela lagets säsong att den avslutande Eredivisie-omgången resulterade i en tung 1-3-förlust borta mot Europa-jagande Twente. Men efteråt har pratet handlat om en incident som inträffade vid Ajax spelarbuss.

Efter matchen skulle Ajax Steven Berghuis kliva på spelarbussen då han gick förbi några Twente-supportrar. Via en video som sprids på sociala medier syns Berghuis motta ett slag mot en av supportrarna innan han försvinner in mot spelarbussen.

Berghuis är fostrad i just Twente och slog tidigt igenom som en stor talang inom nederländsk fotboll. Men händelsen har väckt en kritikstorm mot den nederländska landslagsspelaren och nu har Ajax gått ut och besvarat händelsen.

"Steven reagerade på fel sätt. Han erkände detta tidigt till John Heitinga (Ajax tränare) och bad omedelbart om ursäkt. Vid ankomsten till arenan hade han ett samtal med Heitinga, Edwin van der Sar och Sven Mislintat. De ville höra hans sida av historien. Slutsatsen är att hans reaktion var fel. Spelaren har bötfällts av klubbledningen", meddelar klubben i ett uttalande.

Berghuis har under karriären hunnit med spel i klubbar som Feyenoord och Watford utöver Ajax och Twente och har dessutom 45 landskamper på meritlistan.

Berghuis var bland annat del av den nederländska VM-truppen som fick respass mot Argentina efter straffar. Berghuis var en av syndabockarna när han bommade sin straff i straffsparksläggningen.

Berghuis punched a Twente fan😭😭😭😭



How the mighty have fallen pic.twitter.com/k1sMXhazoZ