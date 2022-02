Chockbeskedet - Overmars lämnar Ajax efter olämpliga meddelanden: "Jag skäms"

Beskedet slog ner som en bomb i den europeiska toppfotbollen under söndagskvällen. Ajaxs fotbollsdirektör Marc Overmars lämnar klubben omgående efter att ha skickat flera olämpliga meddelanden till kvinnliga medarbetare, bekräftar Ajax på sin hemsida. Meddelandena har skickats under en längre tid.

- Jag skäms. Förra veckan blev jag konfronterad med rapporter om mitt beteende och hur detta har uppfattats av andra. Tyvärr insåg jag inte att jag gick över gränsen med det här, men det har gjorts klart för mig de senaste dagarna. Jag kände plötsligt enorm press. Jag ber om ursäkt. Framför allt för någon i min position är det här beteendet oacceptabelt. Jag ser det nu, men det är för sent, säger Overmars själv på Ajaxs hemsida.

Det var Overmars själv som fattade beslutet efter diskussioner med Ajax-styrelsen och vd:n Edwin van der Sar de senaste dagarna.

- Jag ser inget annat alternativ än att lämna Ajax. Det här har också en stor påverkan på mitt privatliv. Det är därför jag ber alla att lämna mig och min familj i fred, säger Overmars.

Marc Overmars har varit fotbollsdirektör i Ajax sedan sommaren 2012. Han blev nyligen omvald för en ny period fram till den 30 juni 2026. Den förre storspelaren spelade för Ajax, Arsenal och Barcelona under sin aktiva karriär och gjorde 86 A-landskamper för Nederländerna mellan 1993 och 2004.

