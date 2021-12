Karlsson förlänger med AZ till 2026: "En värdefull spelare"

Jesper Karlsson lämnade Elfsborg för AZ Alkmaar under sommaren 2020. Han imponerade sedan under sin första säsong i laget, med tolv mål och nio assist. Succén har sedan även fortsatt under den pågående säsongen och det står nu klart att Karlsson förlänger sitt kontrakt med klubben. Han har under måndagen skrivit på ett avtal till sommaren 2026.

- Jag är väldigt tacksam mot AZ för alla möjligheter jag fått. Jag känner mig hemma här, så det känns väldigt bra att förlänga mitt kontrakt. Det är ett vackert och gemensamt bevis på uppskattning, säger han i pressmeddelandet.

På 22 matcher under den pågående säsongen har Karlsson bidragit med åtta mål och åtta assist, vilket gör honom till en viktig spelare för laget.

- Han kombinerar sin kreativitet med effektivitet mer och mer. Förra året gjorde han en omedelbar inverkan som ny spelare och det har fortsatt även denna säsong. Hans spel blir allt mer komplett och han har visat sig vara värdefull för AZ, säger klubbens sportchef Max Huiberts.