Officiellt: Simons lämnar PSG - presenterad av PSV

I söndags rapporterade transferexperten Fabrizio Romano att storlangen Xavi Simons var på väg att förlänga med Paris Saint-Germain, för att sedan lånas ut till PSV Eindhoven. Men nu kommer en vändning.

På tisdagskvällen blev det klart att Simons ansluter till PSV på permanent basis. Romano hävdar att PSG och 19-åringen var överens om ett nytt kontrakt - men att förhandlingarna kollapsade i sista stund. Därmed lämnar talangen den franska huvudstadsklubben som bosman.

Xavi Simons har nu skrivit på ett femårskontrakt, till slutet av säsongen 2026/2027, med PSV.

- Xavi har allt för att växa till att bli en viktig spelare för PSV, säger sportchef John de Jong till PSV:s hemsida, och berättar att klubben har scoutat mittfältaren på nära håll senaste året.

Totalt blev det en assist på elva matcher i PSG-tröjan för Xavi Simons, som värvades från Barcelonas akademi 2019.

