Sportchefens budskap till Jesper Karlsson: "Försäljning uteslutet"

Jesper Karlsson har under sin tid i AZ Alkmaar gjort 33 mål och 25 assist på 90 matcher och AZ kan komma att vänta in att större klubbar jagar Karlsson men budskapet från AZ:s ledning just nu är tydlig. Det blir ingen försäljning av Jesper Karlsson.

-Vi indikerade snabbt för Jesper att vi vill behålla ett starkt lag och att det (en försäljning) för närvarande är uteslutet. Det budskap har förmedlats tydligt och förblir detsamma, säger AZ:s sportchef Max Huiberts, enligt nederländska NOS.

Han fortsätter:

- Han har haft två bra säsonger här, och om han har en till så kommer fler, kanske bättre, klubbar att vilja ha honom.

Huiberts medger dock att allt har ett pris:

-Så är det. Jag säger inte att det är fullständigt uteslutet men för närvarande har vi ingen jämförbar spelare, säger han.