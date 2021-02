Tung trend - Tibblings lag näst sämst i Eredivise någonsin

Tidigare Djurgården-mittfältaren Simon Tibbling, 26, lämnade i fjol Brøndby för spel i nederländska laget Emmen. Tibbling fick under inledningen av säsongen gott om speltid, men har under senaste månaderna fått nöta en del bänk. När Emmen under lördagen föll med 1-0 mot AZ, så blev svensken kvar på bänken för andra ligamatchen i följd.

- I dag (läs i går) förtjänade vi åtminstone en poäng. Jag kan inte skylla på mina spelare. De gav allt de hade. Vi gjorde en fantastisk första halvlek offensivt. I andra halvlek var det bra, men vi fick inte ut allt. Om det är hoppfullt eller frustrerande? Både och, säger tränaren Dick Lukkien enligt Voetbal International.

Emmen är samtidigt nu jumbo i Eredivise med sex poäng efter 21 spelade matcher. Emmen har tio poäng upp till Waalwijk på säker mark i tabellen och har ännu inte vunnit en enda match i ligan den här säsongen. Senast laget kryssade i ligan var den 21 januari.

Emmen är därmed nu, enligt Voetbal Internatonal, det näst sämsta laget i Eredivisie någonsin, då endast RBC Roosendaal har haft ett sämre poängsnitt i ligan (0,26 poäng per match) under säsongen 2005/2006 med nio poäng på 34 matcher. Emmen har just nu ett poängsnitt med 0,29 poäng per match, vilket är det näst sämsta poängsnittet någonsin. Emmen kan dock fortfarande se till att förbättra det till säsongens slut.

Emmen ställs härnäst på fredag mot Waalwijk i ett viktigt bottenmöte i ligaspelet.