Wålemark tvåmålsskytt i svenskmötet - Lidberg också med i målprotokollet

Fotbollsvärlden är just nu inne i en fas för att värma upp för den andra halvan av säsongen, då VM är över och seriespel väntar de flesta ligorna i början av januari. Undantaget är de engelska ligorna där man återupptar seriespelet under annandag jul.

Under fredagen möttes svensklagen Feyenoord och Go Ahead Eagles i en träningsmatch i just det syftet, komma i gång inför seriestart i januari. Då skrevs både Patrik Wålemark (Feyenoord) och Isac Lidberg (Go Ahead Eagles) in i målprotokollet.

Lidberg gav gästande Go Ahead Eagles ledningen i den sjätte matchminuten, men den ledningen varade bara i sex minuter. Innan den första halvleken blåstes av hade Feyenoord vänt och skaffat sig en 5-1-ledning. 3-1-målet och 5-1-målet gjordes båda av Wålemark.

Slutresultatet skrev till slut till 7-4 till Feyenoord.