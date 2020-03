Lagerbäck om EM-flytten: "Liv och hälsa är mycket viktigare än något annat"

Uefa gav under tisdagen besked om att sommarens EM skjuts upp till sommaren 2021 till följd av coronaviruset. Det norska herrlandslaget är ännu inte helt klart för mästeskapet, men förväntas i sommar få möjlighet att kvala till mästerskapet via Nations League-play off. Först väntar en semifinal och sedan en final om en plats i mästerskapet.

Norge skulle från början kvalspela mot Serbien i vår i Oslo, men den matchen skjuts i stället upp till i sommar - om coronaviruset lagt sig då. Norge ställs i play off-semifinalen mot Serbien och vid seger där mot vinnaren mellan Skottland och Israel om en EM-plats.

Norges förbundskapten Lars Lagerbäck är positivt inställd till beslutet om att flytta EM till sommaren 2021.

- Det är helt rätt att skjuta upp mästerskapet. Uefa hade inget val, liv och hälsa är mycket viktigare än något annat. Sportsligt betyder detta att vi nu har mer tid att förbereda oss för play off och för ett eventuellt EM-slutspel. Samtidigt är det en osäkerhet inför play off-spelet i juni. Vi får vänta och se om det går att genomföra, säger han i en kommentar på det norska fotbollsförbundets hemsida.